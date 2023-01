Constanța pierde polițiștii cu experiență. "Am fost un norocos al sorții, alături de o echipă de elită!"

„A venit momentul să pot spune că am sentimentul misiunii îndeplinite cu onoare, pasiune și bună-credință, dedicate carierei de polițist (aproape trei decenii numai în structurile de ordine publică), ce mi-a adus atât provocări, cât și satisfacții, în care am avut parte de muncă, bucurii, emoții. Am fost un norocos al sorții, alături de o echipă de elită, dedicată, obișnuită cu performanța, amintindu-mi cu mândrie de realizările de la Poliția Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Secția 3 și Serviciul Ordine Publică. Voi începe o nouă etapă, unde prioritățile devin comune cu ale familiei”, a declarat comisarul șef Carp pentru „Cuget Liber”.





Reamintim că înaintea acestuia au încetat raporturile de activitate, tot prin pensionare, alți ofițeri cu experiență, precum comisarul șef Mircea Vizitiu, fost adjunct al IPJ Constanța, comisarul șef Ovidiu Zamfir, fost șef al Biroului Control Intern, și comisarul șef Marian Nucu, șeful Serviciului Acțiuni Speciale. Iar potrivit surselor noastre, cel puțin alți doi polițiști aflați în funcții de conducere la nivelul inspectoratului se pregătesc să iasă la pensie, dar au amânat momentul din respect pentru colegii care rămân pe baricade, pentru că sunt prea puțini și s-ar îngreuna considerabil activitatea cu atâtea pensionări într-un interval atât de scurt.





După cum arătam și în alte ediții ale „Cuget Liber”, numărul polițiștilor cu experiență care se retrag din activitate este mare. De exemplu, potrivit ultimei informări transmise de IPJ Constanța, în 2021 au ieșit la pensie 64, iar în primele șase luni din 2022 – 21 de polițiști. Motivele sunt deja cunoscute: incertitudinile privind condițiile de pensionare, creșterea volumului de muncă, în condițiile în care profesia nu mai este atractivă pentru tineri, sentimentul de dezamăgire că sunt batjocoriți după decenii petrecute pe stradă, zi și noapte, după zeci de sărbători petrecute departe de familie.







În urma lor, rămân împuternicirile...





Ce rămâne în urmă, după atâtea pensionări? Împuterniciți pe funcții de conducere. Numărul serviciilor din cadrul inspectoratului de poliție în fruntea cărora se află împuterniciți este considerabil. Astfel, în prezent, în IPJ Constanța sunt șapte servicii conduse prin împuterniciți: comisar șef Adam Melite – la Serviciul de Investigre a Criminalității Economice, comisarul șef George Munteanu – la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, inspector principal Nelu Filip – la Serviciul Pregătire Profesională, comisarul șef Marian Tudose – la Biroul Control Intern, inspectorul principal Adrian Beianu – la Birou Protecția Animalelor; de asemenea, urmează să fie împuterniciți ofițeri și la Serviciul de Acțiuni Speciale și Serviciul Ordine Publică, până la organizarea de concursuri.





Altfel spus, deși de peste doi ani mai-marii Ministerului Afacerilor Interne tot susțin că vor să scoată Poliția de sub „imperiul împuternicirilor”, nu sunt semnale că vor reuși prea curând.





Lista polițiștilor cu experiență care se retrag din activitate se tot lungește. La începutul lui 2023 și-a depus raportul de pensionare comisarul șef Laurențiu Carp, șeful Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Constanța, un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, majoritatea petrecuți în structurile de ordine publică. Un om care și-a îndeplinit îndatoririle cu profesionalism și dedicație, în toate structurile prin care a trecut, atât din mediul rural cât și din din cel urban, reușind să facă performanță și să „bage frica”-n nelegiuiții din Mihail Kogălniceanu, Ovidiu sau Constanța.