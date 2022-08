Din ce în ce mai multe polițiste pe străzile Constanței. Au putere să țină piept infractorilor?

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, numărul femeilor-polițist este în creștere față de anii trecuți, inclusiv în structurile operative, după cum se poate vedea și în cadrul echipajelor de pe stradă. De exemplu, la nivelul Poliției municipiului Constanța, din totalul polițiștilor încadrați în structurile operative, 17,07% sunt femei. Un procent similar se regăsește și în organigrama Poliției Medgidia – 17,24%, în vreme ce la Poliția Mangalia, din totalul polițiștilor încadrați în structurile operative, 6,98% sunt femei.





„În anul 2021, la nivelul instituției noastre au fost încadrați 35 de poliţişti, din care 11 de sex feminin, iar în anul 2022 au fost încadrați 86 de poliţişti, din care 18 de sex feminin”, ne-au mai precizat reprezentanții IPJ Constanța.



Procentul de polițiste din IGPR a ajuns la 25%





Părerile sunt împărțite când vine de vorba despre eficiența doamnelor și domnișoarelor în munca de teren. În unele cazuri, inclusiv Poliția Română a lăudat, în spațiul public, curajul, tenacitatea și îndârjirea dovedite de polițiste în gestionarea activității specifice. Inclusiv de la nivelul județului Constanța au fost lăudate mai multe polițiste. Cel mai elocvent exemplu este al agentului principal Elisa Toader, care a primit porecla de „Pitbull” datorită curajului pe care îl manifestă constant în desfășurarea activității și care are sute de prinderi în flagrant, în cinci ani de activitate.





Pe de altă parte, sunt voci din rândul polițiștilor care susțin că numărul femeilor din Poliție a crescut considerabil și nu toate fac față solicitărilor de ordin fizic, de la intervențiile din stradă. Problematica aceasta a fost punctată inclusiv de sindicalistul Iulian Surugiu.





„Avem la ora actuală 24% din efectivul Poliției Române polițiști-femei, ceea ce nu e în regulă. Nu am nimic împotriva doamnelor, domnișoarelor, ele sunt bune, dar în birouri, eventual la circulație, nu pentru a da piept cu infractorul. Media europeană e undeva la 12%, noi am ajuns la 25%, lucru care mă îngrijorează, pentru că infractorii or să sesizeze și ei lucrul acesta”, afirma sindicalistul.





O statistică realizată de Inspectoratul General al Poliției Române și publicată în 2021 arăta că la nivelul instituției erau 25,12% femei din totalul angajaților, un raport de 1/3 (12.691 sunt femei și 37.830 sunt bărbați). La nivelul agenților din stradă erau 7.697 de agenți femei și 27.903 agenți bărbați. De altfel, tot sindicaliștii arată în s-a ajuns ca 50% dintre absolvenții școlilor de poliție să fie reprezentante ale sexului frumos.





„Sunt departamente unde polițistele își pot face datoria cu eficiență și se dovedesc a fi mai dedicate, mai sârguincioase și chiar mai organizate. Dar pe stradă, unde suntem puși în situația de a imobiliza suspecți, ce sprijin îmi poate asigura o tânără de 50 de kilograme, care nu are forța fizică necesară să țină la pământ un bărbat de 90 de kilograme, care poate mai este și drogat? Nu spune nimeni că nu este benefică politica egalității de șanse, dar din cauza deficitului de personal s-a ajuns să fie scoase în stradă tot mai multe polițiste, ceea ce nu este benefic nici pentru ele, nici pentru colegii lor”, susțin surse din rândul oamenilor legii.





Constănțenii au putut constata că, în ultima perioadă, numărul reprezentantelor sexului frumos care poartă uniforma albastră de polițist a fost în creștere. Doamne sau domnișoare prezentabile, hotărâte să demonstreze că stereotipia de gen, cum că „femeile sunt sexul slab”, trebuie depășită și că această profesie, ca multe altele, poate fi realizată în aceeași măsură și de femei, și de bărbați.