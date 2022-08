"Suntem echipați în bătaie de joc, cu chinezării! Și noua uniformă este execrabilă!"

Reamintim că IGPR a achiziționat în 2020 aproape 12.000 de bastoane cu electroșocuri, fabricate din aluminiu, a căror durată de utilizare era anunțată ca fiind până la 100.000 de ore.





În cadrul aceleiași întruniri s-a discutat și despre nevoia de achiziționare a mai multor „benzi de cuie”, distribuite în trecut doar structurilor de rutieră. „Celebrele «benzi de cuie» sunt utilizate deja de foarte mulți ani de polițiile din statele Uniunii Europene, sens în care inspectorul general al Poliției Române cât și adjunctul acestuia, chestor de poliție Eduard Mirițescu, au precizat că se are în vedere ca pe lângă structurile de poliție rutieră să fie dotate cu astfel de dispozitive inclusiv structurile de ordine publică, subliniind faptul că, în cadrul unor urmăriri, aceste dispozitive își pot demonstra eficacitatea”, au mai arătat sindicaliștii.



„Uniforme realizate de cei care fac Poliție din birou și nu au treabă cu strada”





Cea mai recentă achiziție a Poliției constă în uniforme moderne pentru oamenii legii. După aproape trei ani de când se tot discută pe marginea lor, luna aceasta a fost distribuită prima tranșă din noul model de uniformă. Polițiștii spun că așteptările le-au fost înșelate, iar „rezultatul este nu dezamăgitor, ci aproape execrabil”. Astfel, după analizarea uniformelor primite de absolvenții de anul acesta ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, sindicaliștii Europol au conchis: „Pantofi intervenție vară - Am sperat până în ultima secundă că vom vedea un pantof modern, cu proprietăți superioare pentru protecția piciorului. A ieșit… nici noi nu știm ce! Un pantof care nu are nicio treabă cu partea tactică, format dintr-o combinație nefericită între cordură și piele, cu un sistem de închidere greoi și care va ceda în timp, format din niște găici de material și un șiret textil clasic. (...) Talpa pantofului este execrabilă, un cauciuc simplu care nu arată nicio proprietate superioară, pastile de șoc lipsă în partea calcaneului, desen antiderapant simplist și antic. Pentru prețul plătit, de aproape 365 de lei/pereche, putem să ne uităm la încălțămintea tactică de la M-TAC, unde, contra sumei modice de 355 de lei, putem achiziționa o pereche de pantofi de intervenție de ultimă generație care nu se va compara niciodată cu ce au primit absolvenții academiei de poliție.







Bocancii de iarnă - La acest moment, absolvenților le-au fost repartizate niște ghete clasice, din piele, cu sistem de înșiretare exterior care nu are nicio treabă cu încălțămintea, iar tratarea pentru hidrofobizare a pielii suntem siguri că se va spăla după prima ploaie. Din această cauză, marii producători au renunțat demult la 80% piele și restul cordură, pentru că materialul sintetic se fabrică direct impermeabil și se poate dubla cu material specific de protecție contra frigului. Și nici nu costă mult. Tot 400 de lei. Scurta - Acest articol din componența «noii uniforme» se dorește a fi o jachetă impermeabilă pentru sezonul primăvară-toamnă. Ce putem remarca în acest caz…. Că s-au folosit aceleași eterne țesături din poliester în trei straturi imper-respirabile? Că nu există concept pentru softshell am înțeles, că instituția nu este în stare să realizeze o jachetă la nivelul anului 2022, am înțeles și asta, dar efectiv să nu fie în stare să realizeze o jachetă cu cusături ascunse, ne depășește orice capacitate de înțelegere. Studiind rapid acest articol, am observat modul total neîngrijit de producție, cu resturi de ațe lăsate pe interior, cusături neîngrijite, fermoar clasic, chinezesc, de o calitate inferioară, bride superioare care sunt realizate doar pentru a fi acolo și fără a avea nicio treabă cu motivul pentru care au fost concepute. În continuare ne întrebăm de ce mai-marii instituției nu se uită spre Vest, să observe că majoritatea jachetelor de poliție nu mai au buzunare în talie, ci la nivelul pieptului, pentru că centura cu accesoriile din dotare face imposibilă accesarea buzunarelor din talie. Dar așa este când faci poliție din birou și nu ai nicio treabă cu strada…”.





Polițiștii zâmbesc amar când sunt înștiințați că primesc noi dotări. Au tot primit în ultimii ani, dar în unele cazuri au constatat că... sunt cam degeaba. Exemplul cel mai elocvent este al bastoanelor cu electroșocuri, căci, după cum ne-au transmis surse din rândul oamenilor legii din Constanța, nu sunt dintre cele calitative. „Multe s-au defectat deja, le ținem doar ca să spunem că le avem, dar nu putem să le folosim pentru ce au fost ele achiziționate”, spun voci din rândul polițiștilor. De altfel, eficiența acestor bastoane cu electroșocuri a fost printre subiectele discutate de reprezentanții Sindicatului Europol la cea mai recentă întrunire cu conducerea Poliției Române. „În cadrul dezbaterilor a fost readusă în atenție ineficiența «chinezăriilor»- bastoanelor cu electroșocuri care nu și-au dovedit utilitatea din cauza calității îndoielnice și care nu permit o intervenție sigură și eficientă, având în vedere faptul că nu pot fi utilizate de la o distanță care să asigure protecția fizică a polițiștilor. Cu privire la acest aspect, organizațiile sindicale au solicitat decidenților Poliției Române să ia în calcul achiziționarea pistoalelor cu electroșocuri (Taser), sens în care am constatat că până în prezent nu s-a ajuns la un numitor comun cu privire la înzestrarea polițiștilor cu astfel de dispozitive, conducerea IGPR luând în calcul mai degrabă implementarea unui proces de achiziționare a unor arme cu muniție neletală cum ar fi gloanțe de cauciuc”, au arătat sindicaliștii.