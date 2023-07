Turiștii au fost preveniți: șoferii beți sau drogați, care provoacă accidente mortale, nu mai scapă de închisoare!

Legea 213/2023 sau legea „Anastasia”, cum a fost supranumită după cazul fetiței moarte în urma unui accident rutier provocat de un șofer beat, a intrat în vigoare la data de 13 iulie. Noutatea adusă de acest act normativ vizează înăsprirea pedepselor în cazul accidentelor mortale, provocate de șoferii aflați sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau care nu dețin permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.„Astfel, această lege a modificat art. 91, din Codul Penal, unde a fost introdus un nou alineat, care stabilește că nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art.192, alin. 2 și 3, dacă acestea au fost săvârșite în condițiile art. 335 sau art. 336, din Codul Penal.Persoana care conduce un vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere și provoacă un accident de circulație, soldat cu decesul victimei, va fi condamnată la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea condamnării cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Constanța.Toate aceste prevederi le-au fost aduse la cunoștință și turiștilor, cât și localnicilor găsiți în stațiunile din sudul litoralului românesc, în cursul zilei de sâmbătă, 21 iulie, în cadrul unei ample acțiuni desfășurate de polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Poliției stațiunii Neptun, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța.Este nevoie de astfel de acțiuni, consideră polițiștii, având în vedere că inclusiv în ultimele zile, la nivel național au fost depistați sute de șoferi sub influența alcoolului și în orice moment se putea întâmpla o nenorocire! „Polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 154 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 671 de permise de conducere, dintre care 115 pentru alcool, 227 pentru viteză și 26 pentru droguri, fiind retrase 311 de certificate de înmatriculare”, au precizat polițiștii români.De exemplu, la nivelul Constanței, polițiștii de la Serviciul Rutier au depistat, vineri, 21 iulie, un bărbt de 24 de ani care s-a urcat la volan deși nu avea permis și era și beat. El a fost depistat pe bulevardul Aurel Vlaicu, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada în curs și fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Persoana în cauză a fost condusă și încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.La data de 22 iulie a.c., instanța de judecată, a dispus, față de aceasta, măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.