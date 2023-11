UPDATE Rolls-Royce-ul lui Gigi Becali, implicat într-un accident rutier. La volan era chiar Gigi Becali

UPDATE Afaceristul Gigi Becali a avut duminică un accident de mașină pe centura Bucureștiului. El era la volanul mașinii Rolls-Royce, au precizat ulterior surse din poliție deși inițial a apărut informația că mașina era condusă de șoferul lui Becali, Ionuț Luțu.





„Nu, tată, eu eram la volan, nu Luțu. Eu am plecat, am lăsat mașina acolo și l-am chemat pe Luțu să ia mașina. Eram doar eu în mașină. Celălalt șofer a plecat, nici măcar n-a stat să vadă. De unde să știu eu cine era? Eu am intrat în șanț si la revedere, el a plecat. Probabil i-a fost frică”, a declarat Becali la Romania TV.

Știrea inițială





Mașina Rolls-Royce a lui Gigi Becali a fost implicată într-un accident rutier în Ilfov. Când a ajuns Poliția, la fața locului a găsit doar mașina, nu și șoferul.





Duminică, în jurul orei 11:42, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe Centura Capitalei, un autoturism a derapat și a intrat într-un șanț.





Surse judiciare au precizat că mașina implicată în accident îi aparține omului de afaceri Gigi Becali. Se pare că la volan se afla Ionuț Luțu, care ar fi încercat să evite o altă mașină care venea de pe contrasens.





„La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești”, conform Poliției Ilfov.

La fața locului a fost găsit autoturismul, fără să fie prezentă vreo persoană.





„Din primele verificări și investigații a rezultat faptul că, persoana care ar fi condus autoturismul se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, până la acest moment nu au rezultat indicii cu privire la existența vreunei victime.





Polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, menționează Poliția Ilfov.