La farmacie:- Bună ziua.- Bună ziua. Daţi-mi şi mie nişte vitamine pentru copii, B, A, C, D…- Păi care să fie mai exact?- Nu contează, oricum nu ştie să citească!- Bulă, am fost la doctor și mi-a spus că sunt gravidă!- Ce veste bună, Bubulino!- Da!!!- Și cine este tatăl?!- Ei, Bulă, asta nu mi-a mai spus!La lecţia de istorie profesorul întrebă:- În ce an a murit Napoleon?- Nu-mi aduc aminte, zice elevul...- Uite, o să încerc să te ajut. Napoleon a murit la şase ani după Waterloo....- Dar eu nici nu ştiu când a murit Waterloo...- Ei, vedeţi că operaţia a reuşit? De ce v-aţi zbătut atât la anestezie?- Domnule doctor, eu venisem doar să spăl geamurile.Doi poliţişti găsesc trui grenade.- Ce facem cu ele?- Le ducem la secţie.- Şi dacă explodează vreuna pe drum?- Spunem că am găsit doar două.După mai multe pahare băute la masa de Revelion, un tip povestea:- Când eram mai tânăr şi îndrăgostit, eu vorbeam şi ea asculta. După ce ne-am căsătorit, vorbea ea şi eu ascultam. Acum vorbim amândoi şi ascultă vecinii...În prima seară petrecută împreună, mirele îi spune miresei:- După cum am constatat, nu sunt primul!- După cum am constatat și eu, zice mireasa, nu vei fi ultimul...