Bulă îşi face fermă

Bulă, neavând studii, se hotărăşte să-şi facă o fermă. În prima lună îşi cumpără 100 de pui, în a doua lună îşi mai cumpără 100 şi tot aşa timp de un an. După un an se întâlneşte cu Ştrulă:- Ce-ţi mai face ferma, măi Bulă? întrebă Ştrulă.- Rău, Ştrulă, rău!- Da de ce?- Păi, nu mai am niciun pui!- Cum aşa ?!- Nu ştiu, mă. Cred că am făcut ceva greşit. Ori i-am plantat prea adânc, ori nu i-am udat destul.