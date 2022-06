Adrian Chesnoiu, declarații de ultimă oră: ”Acesta a fost motivul pentru care am demisionat”

”Cred eu că în mandatul acesta scurt, de 6 luni de zile, am și reușit să fac o parte din lucrurile acestea bune și e cumva meritul echipei pe care am avut-o la Ministerul Agriculturii, pentru că am reușit într-un timp foarte scurt să facem lucruri care stagnau de foarte multă vreme.



Evident că suspiciunile de azi nu vizează activitatea aceasta legată de politicile agricole și de activitatea din agricultură, ci anumite lucruri administrative. Sunt un om responsabil și așa cred că m-ați cunoscut cu toții.



Eu consider că atunci când ai o calitate și o demnitate publică, nu trebuie să fie vorba despre privilegii personale și vorbim despre o responsabilitate socială pe care o avem cu toții față de cetățeni.







Acesta a fost și motivul pentru care, fără niciun fel de ezitare, în momentul în care am aflat din presă că s-au ridicat anumite suspiciuni la adresa mea, am luat decizia de onoare, individual, fără să mă consult cu absolut nimeni, de a demisiona din funcția de ministru, de a mă autosuspenda din partid și de a le solicita colegilor mei din toate grupurile parlamentare să voteze cererea de încuviințare a procurorilor în vederea derulării activităților specifice.



Adrian Chesnoiu a studiat dosarul trimis de Direcția Națională Anticorupție aleșilor pentru a solicita ridicarea imunității.



Fostul ministru al Agriculturii este cercetat de Direcția Națională Anticorupție pentru acuzații privind trucarea unui concurs organizat de Ministerul Agriculturii.













