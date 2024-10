Adrian Picoiu, prima ședință cu șefii instituțiilor constănțene, de când a preluat Prefectura Constanța

Nr.crt



Amenajare



OUAI-uri interesate pentru accesare fonduri nerambursabile, buc



Suprafața ploturilor din cadrul



OUAI-urilor



ha



1



Terasa Hârșova



6



5.426



2



Sinoe



4



4.136



3



Seimeni



1



995



4



Carasu -Galeșu



1



135



5



Carasu-Topraisar



1



1.302



6



Carasu-Tătaru



3



1.541



7



Carasu-M.Kogălniceanu



1



744



8



Carasu-Lanurile



4



4.424



9



Carasu-Basarabi



2



5.514



10



Carasu- Bărăganu



1



1.786



11



Carasu-Poarta Albă



1



889



12



Carasu-Valea Seacă



1



774



TOTAL



26



27.666





Nr.crt



UAT



Societăți comerciale interesate pentru accesare fonduri nerambursabile, buc



Suprafața sistemelor de irigații propuse, ha



1



Pecineaga



1



40



2



Peștera



2



556



3



Adamclisi



1



90



4



Cumpăna



1



193



5



Rasova



1



24



TOTAL



6



903





Anul



Suprafata (ha)



1990



34.852



2000



34.838



2010



38.117



2020



39.044





Joi, 24 octombrie, noul prefect al Constanței, Adrian Picoiu a convocat Colegiul Prefectural, în care, șefii a cinci instituții constănțene au prezentat date cu privire la acțiunile și activitățile specifice.Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului, la întâlnire au participat Cătălina Oprea, comisar șef adjunct în cadrul Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Marian Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Lia Nedea, directorul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța, Valentin Neagu, directorul executiv al Direcției Silvice Constanța, și Luminița Nagy, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Constanța.Față de colegiile precedente, de data aceasta atmosfera a fost una colocvială, reprezentanții administrației au discutat în jurul mesei rotunde despre noutățile activității pe care o conduc.Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a prezentat rezultatele acțiunilor de control și supraveghere piață efectuate în cadrul punctelor vamale, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța a detaliat activitatea instituției în domeniile Tineret și Sport, administrare Centre de Agrement și Baze Sportive, iar Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Constanța a prezentat informații despre implementarea intervenției DR-25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - și intervenției DR-26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. De asemenea, Direcția Silvică Constanța a oferit informații cu privire la dinamica suprafeței, asigurarea integrității și regenerării fondului forestier al județului Constanța, iar Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a prezentat date despre eliberarea formularului E112/S2 care conferă beneficiarilor dreptul la servicii medicale decontate de casa de asigurări de sănătate în statele membre ale UE.Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Vamală Română au reînnoit, din 15 ianuarie 2024, protocolul de colaborare ce are ca scop îmbunătățirea cooperării între cele două instituții pentru a se asigura că produsele care intră pe piața comunitară și sunt declarate pentru regimul de punere în liberă circulație îndeplinesc cerințele aplicabile din legislația comunitară de armonizare.În baza acestui protocol, în ceea ce privește acțiunile de control și supraveghere piață în cadrul punctelor vamale Constanța, în anul 2024, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța a efectuat 13 acțiuni de control. La două importuri bunurile nu au îndeplinit condițiile de punere în liberă circulație.Este vorba despre: îmbrăcăminte și încălțăminte second hand pătate, murdare, cu un grad de uzură ridicat, ce nu prezentau certificatele de dezinsecție, fumigare, curățare emise de unități autorizate; jucării care nu aveau etichete conform prevederilor legale, nu erau menționate avertismentele cu privire la limitele utilizării adecvate, instrucțiuni de utilizare care însoteau jucăriile, traducerea în limba română a elementelor de identificare și caracterizare.Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța a desfășurat, de la începutul anului, mai multe acțiuni, inclusiv lucrări de reparații curente și activități de igienizare.Compartimentul sportCalendarul sportiv pentru perioada 01 ianuarie – 15 octombrie 2024 a cuprins 1201 acțiuni de pregătire sportivă, acțiuni sportive, evenimente, competiții sportive, locale, naționale și internaționale la nivel de copii, juniori, seniori, open.S-au realizat: în cadrul Programului P1 de Promovare a Sportului de Performanță: 985 de acțiuni; în cadrul Programului P2 „Sportul pentru toți”: 4 proiecte proprii, 4 proiecte finanțate în parteneriat cu structuri private, o campanie națională, un proiect internațional; în cadrul Programului P4 „Sportul Școlar și Universitar”: o olimpiadă națională, un campionat național și un proiect educațional.Compartimentul TineretS-au desfășurat:- sesiuni de informare, multiplicare și diseminare în beneficiul a cel puțin 300 de tineri a unei tematici variate, referitor la serviciul EURODESK, Portalul European pentru Tineret, Europa creativă, Corpul European de Solidaritate, Erasmus +, DISCOVEREU;- o campanie de informare în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului;- proiecte pentru tineret prin utilizarea infrastructurii oferite de către centrele de agrement;- campanie de informare „Time to Move 2024” – luna octombrie 2024;S-a acordat sprijin instituțiilor de profil în desfășurarea de campanii și proiecte cu caracter preventiv, asociat săvârșirii de fapte antisociale în materia consumului de droguri și a traficului de persoane.Totodată, în perioada 18.06 – 09.09.2024, D.J.S.T. Constanța a avut calitatea de prestator de servicii de masă și cazare (C.A. New Paradise – Eforie Sud și C.A. Eforie Nord – Luminița)În planul Strategic PAC 2023-2027, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, sunt incluse și măsuri pentru susținerea investițiilor în cadrul sistemelor de irigații, infrastructura secundară de irigații și/sau sisteme locale prin cele două intervenții, respectiv DR 25 și DR 26.Intervenția DR-25 - Modernizarea infrastructurii de irigațiiLa nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța au fost înregistrate 26 de solicitări din partea Organizațiilor ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) pentru eliberarea adeverinței necesară pentru verificarea atât a condițiilor de eligibilitate, cât și pentru punctarea criteriilor de selecţie, în vederea accesării de fonduri europene prin intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.Situația OUAI-urilor care au solicitat accesarea de fonduri europene nerambursabile prin intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații:Au fost depuse în vederea finanțării 26 proiecte/Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, DALI. În cadrul Intervenției DR 25, ajutorul public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională) este de 1.500.000 euro.Au fost înregistrate, la nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța6 solicitări din partea unor societăți comerciale pentru eliberarea adeverinței necesară atât pentru verificarea condițiilor de eligibilitate, cât și pentru punctarea criteriilor de selecţie, în vederea accesării de fonduri europene prin intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.Situația societăților care au solicitat eliberare adeverință în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații:6 societăți au solicitat FTIF Constanța eliberare adeverință, din care au fost depuse în vederea finanțării 5 proiecte/studii de fezabilitate, SF. În cadrul Intervenției DR 26 ajutorul public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională) este de 500.000 euro. În prezent, Direcția Silvică Constanța are în structura sa ocoalele silvice: Murfatlar, B ă neasa, Dunărea de Jos și Hârșova. După anul 1990 până în anul 2000, suprafața fondului forestier a r ă mas aproape constantă. O creștere a fondului forestier s-a realizat în 2004, prin HG 1542/2004, rectificată prin HG 1039/2006. Au fost preluate în administrare 3.585 ha de la Agenția Domeniilor Statului. Suprafața fondului forestier a crescut și după înființarea perdelelor forestiere de protecție a Autostrăzii A2 - 45 ha. Perdele forestiere de protecție au fost înființate și la Herghelia Mangalia - 50 ha.În prezent, în componența fondului forestier, participarea proporțională a speciilor de foioase se prezintă astfel:· salcâmul reprezintă 33% din suprafața ocupată;· cvercineele reprezintă 12% din suprafața ocupată a fondului forestier;· diversele tari (glădiță, frasin, mojdrean, ulm de câmp, ulm de Turchestan, jugastru, cărpiniță păr, dud, etc.), reprezintă în proporție de 39% suprafața ocupată;· diversele moi (sălcioara, arțarul american, cenușarul etc.) reprezintă 1% din suprafața ocupată a fondului forestier;· în arboretele din Lunca Dunării, specia preponderentă este plopul euramerican, ce ocupă 8% din suprafața fondului forestier, urmat de salcie ce ocupă 7% din suprafață;În baza Documentului Portabil S2, asiguratul beneficiază în statul membru de ședere de asistență medicală planificată, acordată în conformitate cu legislația de securitate socială din statul membru respectiv, ca și cum ar fi asigurat în sistemul de securitate socială din acest stat.În prima jumătate a anului 2024, 13 asigurați din județul Constanța au primit de la Casa de Asigurări de Sănătate formularul S2 pentru a primi tratament în alte state membre UE. 10 formulare au fost eliberate pentru copii care aveau nevoie de tratament oncologic, intervenții chirurgicale pentru malformații sau proceduri pentru cardiologie intervențională. Țările în care au primit tratamentul necesar sunt: Franța, Germania, Italia, Belgia și Elveția.Anul trecut, 29 de asigurați din județul Constanța au primit tratament în alte state U.E. în baza formularelor E112/S2 eliberate de C.A.S. Constanța.Formularul S2 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare. Documentul nu acoperă cheltuielile legate de transport, cazare și eventualele coplăți existente în statul membru de tratament conform legislației pe care acesta o aplică. DP S2 poate fi acceptat doar de către unitățile sanitare din sistemele de securitate socială ale statelor membre ale UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.