OMD Mamaia-Constanța anunță creșteri semnificative în sezonul estival 2024, conform datelor oficiale INS

Datele au fost colectate de la aproximativ 70% din unitățile de cazare din Mamaia – Constanța, restul fiind reprezentat de apartamente și unități neînregistrate. Dacă ar fi incluse și aceste unități, cifrele și procentele obținute ar fi considerabil mai ridicate. Aceste date confirmă efectele pozitive ale măsurilor de promovare și organizare implementate de OMD Mamaia Constanța, reflectând o evoluție clară de la un an la altul.Evoluția numărului de turiști - Datele arată o creștere atât în Mamaia, cât și în Constanța, cu un avans semnificativ în 2024 comparativ cu anii anteriori. În 2024, numărul total de turiști a fost de 444.557, cu o creștere de 12% față de 2023, reprezentând un plus de 48.003 turiști.Evoluția nopților de cazare - Creșterile sunt vizibile și la indicatorul "nopți de cazare". Astfel, în 2024, numărul total de nopți de cazare a fost de 1.240.881, o creștere de 3,5% față de 2023, ceea ce reflectă o îmbunătățire continuă a ofertei și atractivității destinației.Proveniența turiștilor – Datele oficiale relevă creșteri semnificative la români și străini . Mai exact, atât turiștii români, cât și cei străini au contribuit la creșterea generală a numărului de vizitatori. Astfel, în 2024,s-au înregistrat 414.407 turiști români, ceea ce reprezintă o creștere de 12,25% față de anul precedent, și 30.150 turiști străini, cu o creștere de 10% față de 2023.Numărul nopților de cazare ale turiștilor români a crescut cu 4,25% în 2024, indicând un interes constant și în creștere față de destinația Mamaia-Constanța.Durata medie de cazare a rămas constantă la aproximativ trei zile pe tot parcursul celor trei ani, cu fluctuații minore.„Rezultatele înregistrate în sezonul estival 2024 demonstrează că eforturile noastre în promovarea destinației și în îmbunătățirea infrastructurii turistice au dat roade. Creșterile de peste 12% în numărul de turiști și de 3,5% în numărul de nopți de cazare reflectă interesul crescut atât al turiștilor români, cât și al celor străini. Felicit hotelierii, agenții economici și tot personalul din industria turismului pentru contribuția lor la aceste rezultate. Suntem încrezători că destinația Mamaia-Constanța va continua să atragă din ce în ce mai mulți vizitatori și că tendințele de creștere vor continua în anii următori”, a declarat George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.În plus, el a adăugat că OMD Mamaia-Constanța rămâne dedicată consolidării poziției sale de top pe litoralul românesc și preconizează că până la finalul anului 2024 cifrele vor continua să depășească rezultatele din 2023. Totodată, perspectivele pentru 2025 sunt promițătoare, cu un potențial de creștere și mai mare.