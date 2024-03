Bogdan Bola de la Forţa Dreptei, mărturisiri din actualul mandat de deputat

Deputatul Bogdan Bola, președintele Partidului Forța Dreptei, filiala Constanța, a vorbit în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Antena 3 Constanța, parte a trustului de presă Cuget Liber, despre iniţiativele legislative pe care le-a avut de când a început acest mandat. Bogdan Bola mai are 10 luni de mandat şi este încrezător că va continua să depună mai multe iniţiative legislative care să fie benefice pentru constănţeni.„Personal am depus peste 70 de iniţiative legislative şi, dacă nu mă înşel, 7 sau 8 au devenit legi. Ca să fiu sincer, acestea 7-8 au fost depuse în perioada în care eram în PNL pentru că după ce am trecut în opoziţie, indiferent de ce proiect am avut el a fost blocat fie în comisii, fie a avut vot de respingere. Este o muncă în zadar. Chiar şi aşa trebuie să depunem proiecte bune pentru Constanţa şi pentru Dobrogea, pentru că din acest motiv oamenii ne-au ales să fim acolo. Atunci când am venit cu anumite proiecte şi am trimis către alţi parlamentari, ei nu au vrut să semneze. Câteodată au spus că mă vor susţine pe ascuns, dar într-un final toată lumea a votat la comandă”, a declarat Bogdan Bola.Totodată, parlamentarul constănțean a vorbit pe marginea celui mai important proiect pe care l-a propus, construirea unei promenade pe taluzul Mării Negre.„Unul dintre cele mai importante proiecte pe care le-am propus, şoseaua de coastă versus promenada de coastă, nu a trecut. Ştim deja că o parte din clasa politică din Constanţa îşi doreşte o şosea de coastă pe taluzul Mării negre, o altă parte îşi doreşte o promenadă. Nici şoseaua de coastă şi nici această promenadă nu este posibil să fie construite deoarece taluzul Mării Negre aparţine Apelor Române şi nu aparţine Primăriei Constanţa. Se fac aproape doi ani de când eu am depus un proiect legislativ prin care se dădea dreptul administraţiilor locale care au faleza Mării Negre pe domeniul UAT-ului respectiv, să poată să o ia în administrare, să facă lucrări de întărire a malului, spaţii de joacă, spaţii pentru sport şi aşa mai departe. În Senatul României, toţi senatorii constănţeni, în afară de Remus Negoi care a lipsit de la vot, au votat împotriva acestui proiect. Toţi urlă că vor ba şosea de coastă, ba promenadă, însă în Parlamentul României, locul unde ar fi putut să se discute despre această problemă, toţi au votat împotrivă. La început au spus că vor analiza, dar subiectul a rămas în aer. Se merge pe politica struţului. Toată lumea bagă capul în pământ, se face că nu vede şi se votează cum se votează. Dacă veţi merge prin Zona Peninsulară, veţi observa că anumite case au început să o ia la vale. Apele Române nu vor avea bani să întărească acel mal şi nici nu au dreptul. Primăria dacă ar fi luat acest loc, ar fi putut obţine fonduri europene şi problema era rezolvată”, a mai spus Bogdan Bola.Nu în ultimul rând, deputatul a vorbit şi despre actuala coaliţie care se află la guvernare.„Mi se pare extraordinar de prost gândit tot acest sistem şi aici mă refer în special la rotativă. Există propuneri de rotativă chiar şi la preşedinţie. Efectele sunt dezastruoase, însă acum ies şi unele lucruri la suprafaţă. Când mergem pe stradă şi vorbim cu persoane în vârstă, îşi aduc aminte că Guvernul Orban nu a vrut să mărească pensiile cu 40 la sută. Oamenii uită că Guvernul Orban a avut cea mai mare creştere a punctului de pensie din ultimii 30 de ani, 14 la sută şi acea mărire cu 40 la sută a fost solicitată de PSD atunci când era în opoziţiei. Acum ei sunt la guvernare. Pot să facă această mărire, dar lucrul acesta nu se întâmplă. Minciuna şi demagogia au ajuns politică de stat”, a concluzionat Bogdan Bola.