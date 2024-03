Primarul din Castelu, Nicolae Anghel, trece în tabăra celor de la PSD

Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a luat o decizie care nu este surprinzătoare pentru mulți ținând cont că, de-a lungul vremii, acesta a schimbat partidele ca pe șosete. Ultima dată, acesta era membru al PMP, dar iată că Nicolae Anghel s-a hotărât acum să candideze la alegerile din 9 iunie pe listele Partidului Social Democrat.Edilul a motivat decizia sa spunând că a făcut acest lucru pentru binele locuitorilor din comuna pe care o conduce.După ce în urmă cu un an a fost exclus din PMP, Nicolae Anghel a continuat să administreze comuna Castelu din postura de independent, iar acest lucru îl va face în continuare până pe data de 9 iunie 2024 atunci când vor avea loc alegerile locale.„S-a dovedit că în politică sunt momente când trebuie să faci ce trebuie, punând în prim plan interesul comunei și implicit al cetățenilor. Am luat decizia să vă aduc la cunoștință că îmi voi duce actualul mandat din postura de independent, urmând ca în alegerile din 9 iunie 2024 să fiu onorat să fac parte din cel mai puternic partid, Partidul Social Democrat. Această decizie am luat-o având ca prioritate interesele cetățenilor comunei Castelu. Experiența politică de 24 de ani mi-a demonstrat că PNL-ul nu își respectă partenerii nici pe plan local, nici național. Pe plan județean, în discuțiile avute cu reprezentantul organizației PNL, (amintesc anii 2012, 2020), ceea ce am stabilit nu s-a realizat.Reamintesc membrilor Organizației Județene PDL că atunci când s-a decis fuzionarea celor două partide PDL cu PNL, în calitatea de vicepreședinte PDL, am fost împotriva acesteia argumentând că cei din PNL, dacă vorbești ceva cu ei, nu se țin de cuvânt, pe când cu PSD dacă dai palma se țin de cuvânt. Acest lucru s-a adeverit apoi prin deciziile politice pe care am fost nevoit să le iau în decursul timpului.Cu dl președinte Felix Stroe în 2016 și în 2020 am purtat discuții care au fost respectate, fiind sprijinit să fac majoritate în consiliu local pentru a alege viceprimarul și totodată pentru a asigura funcționarea consiliului local prin adoptarea hotărârilor în interesul comunității. Vin la organizația locală PSD Castelu cu o viziune pentru viitor, îmbinând experiența cu tinerețea. De asemenea, voi respecta reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților pe lista de consilieri. Am datoria morală ca în momentul când mă voi retrage din politică, organizația locală PSD să fie o organizație puternică indiferent de competitori. A fost cea mai ușoară decizie luată în viața mea, din punct de vedere politic. Rog cetățenii din Castelu și Nisipari să înțeleagă că acest pas îl fac pentru viitorul comunei din care facem parte cu toții”, a transmis Nicolae Anghel.