Cătălin Drulă: „Marcel Ciolacu apără pensiile speciale”

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Cătălin Drulă, a susţinut, marţi, că liderul social-democraţilor, Marcel Ciolacu, apără pensia specială a prietenului său, premierul Nicolae Ciucă, adăugând că, prin votul de respingere a moţiunii simple, PSD şi PNL au făcut scut în jurul ministrului Muncii, Marius Budăi.„L-am văzut pe domnul Marcel Ciolacu foarte nervos, apărând pensiile speciale. Domnul Ciolacu apără pensia prietenului său, premierul Ciucă, o pensie de 18.000 de lei pe lună, în condiţiile în care pensia medie din România, pensia medie contributivă a fost sub 1.800 lei în 2022, de 1.775 de lei, mai precis de 10 ori mai mică decât pensia premierului Ciucă. Trei milioane de pensionari au avut, în 2022, pensie sub 1.800 de lei, trei milioane de pensionari au avut o pensie de cel puţin 10 ori mai mică decât pensia premierului Ciucă. Aceşti pensionari, părinţii, bunicii noştri, sunt cei care ar trebui să fie nervoşi pe această inechitate pe care PSD o apără”, a afirmat Drulă, la Parlament.El a spus că, la votul asupra moţiunii simple, PSD şi PNL au făcut scut în jurul ministrului Muncii, Marius Budăi.„PNL apără pensia şefului lor, PSD apără privilegiile”, a adăugat Cătălin Drulă.Potrivit acestuia, USR are depus de un an de zile un proiect de lege pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, care poate fi trecut săptămâna viitoare prin Parlament.