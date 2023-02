Cătălin Drulă: "Când mă uit în jur la potențialii candidați la prezidențiale, prind curaj"

Pe de altă parte, acesta a precizat că, atunci când „se uită în jur” la potenţialii candidaţi pentru prezidenţiale, „prinde curaj”. El a mai spus, pentru Prima News, că se bazează pe faptul că USR va avea candidat în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.





„Sunt, evident, un potenţial candidat la preşedinţia României. (...) În primul rând, aş vrea să găsim formula cea mai bună pentru întreaga serie de alegeri. Până la urmă, o să avem un tandem preşedinte-premier. Mie, ca profil, mi se potriveşte mai bine funcţia executivă, aşa m-am văzut întotdeauna. (...) Trebuie să avem o discuţie în partid care e cea mai bună opţiune. Dacă eu o să fiu cea mai bună opţiune să merg la prezidenţiale, n-o să mă dau în lături, deşi evident decizia are şi o componentă personală a oricărui om care candidează la prezidenţiale. Da, ştiţi cum e, mai e o vorbă: când mă uit în jur la cine sunt potenţiali candidaţi, prind curaj. Sunt bolnav de România, iubesc ţara asta dintotdeauna. Am fost plecat şi n-am vrut să rămân în altă ţară. M-am întors aici. Şi când mă uit că ar putea să fie preşedinte Marcel Ciolacu - Doamne fereşte - Nicu Ciucă văd că mai e vehiculat. Sau chiar reinventatul Mircea Geoană. Serios? Adică după 2009, după momentul ăla, tot la Mircea Geoană? (...) Sau George Simion. Cam astea am văzut că sunt opţiunile vehiculate”, a spus Cătălin Drulă.





Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat luni că nu exclude o candidatură la prezidenţiale, dar a reiterat că decizia aparţine partidului şi că profilul său ar fi mai potrivit unei funcţii executive.