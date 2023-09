Ciolacu: Nu ne atacă nimeni, oameni buni; au sărit rămăşiţe dintr-o dronă lovită de armata ucraineană

Precizările au fost făcute după ce premierul a fost întrebat ce se va întâmpla dacă lucrurile vor scăpa de sub control în zona localităţii Plauru."În primul rând, nu a scăpat nimic de sub control. În al doilea rând, a fost o intervenţie rapidă a MApN, cu Situaţii de Urgenţă, la o solicitare a cetăţenilor care locuiesc în acea zonă. Nu este niciun pericol. Dar este normal ca statul să ia anumite măsuri. Este o intervenţie provizorie, lucrurile vor fi foarte bine analizate şi va fi o reacţie foarte rapidă şi pe zona militară, pentru astfel de zone. În acest moment a fost totul o întâmplare. Repet, au fost nişte resturi de drone care au trecut Dunărea. Nu vorbim de un atac asupra României. S-a făcut RO-Alert în toată zona, funcţionează telefoanele şi au acoperire mai mare", a arătat Ciolacu, într-o declaraţie acordată presei, citează Agerpres.El a menţionat că a discutat cu factorii responsabili pentru luarea măsurilor necesare şi a afirmat că populaţia trebuie liniştită, pentru că altfel "o luăm razna" cu toţii."Pentru ce să fie timp necesar? Că nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideţi să liniştim populaţia, că o luăm razna cu toţii. Nu ne-a atacat nimeni şi nu ne atacă nimeni. Au sărit nişte rămăşiţe dintr-o dronă care a fost lovită de către armata ucraineană. Nu a avut explozibil, nu a avut nimic care să dăuneze. Dar este normal, şi eu, ca prim ministru, să am discuţii cu domnul Raed Arafat, cu ministrul Apărării, comandantul Armatei, să ne luăm toate asigurările", a mai spus premierul.Întrebat dacă există informaţii conform cărora prima dronă care a căzut la Plauru ar fi fost americană, Ciolacu a subliniat că este vorba despre o rămăşiţă dintr-o dronă rusească."Există, totuşi, o informaţie oficială - şi a MApN, şi de la NATO - a fost o rămăşiţă dintr-o dronă fără explozibil, rusească", a spus Ciolacu.