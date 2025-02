Concluziile deputaților PNL Constanța, Bogdan Huţucă şi Marian Cruşoveanu, cu privire la Legea bugetului de stat

Deputatul Marian Cruşoveanu, secretar general al organizaţiei judeţene PNL Constanţa, a participat la adoptarea legii bugetului de stat pentru anul 2025.Acesta a subliniat câteva aspecte importante, însă la final a ţinut să explice că în timpul şedinţei au existat şi atacuri politice şi populism.„În ședința maraton, legea bugetului de stat și a asigurărilor sociale pentru anul 2025 a fost adoptată. Avem un buget construit în acord cu realitățile economice actuale și cu priorități clare: echilibru, prudență și stabilitate financiară pentru România. Acesta pune accent pe reducerea cheltuielilor statului, sprijinirea investițiilor publice, stimularea producției interne și protejarea veniturilor românilor.În ciuda tuturor zvonurilor alarmiste lansate, România rămâne o țară stabilă! Sunt bani pentru investiții, pensii, salarii, cofinanțarea proiectelor europene, educație, sănătate și apărare. În plus, aș mai sublinia:150 miliarde de lei pentru investiții publice în 2025 (din fonduri externe și naționale) – adică peste 7,8% din PIB.Cota unică de impozitare rămâne neschimbată, așa cum a fost introdusă acum 20 de ani de PNL. TVA-ul standard rămâne la fel. Unul dintre angajamentele asupra cărora Guvernul ar trebui să fie mai atent este responsabilitatea fiscală, un element esențial pentru reducerea treptată a deficitului bugetar, fără a compromite dezvoltarea și investițiile necesare modernizării României.În cadrul dezbaterilor, am sperat să văd o abordare serioasă din partea opoziției. Din păcate, în locul unei analize constructive a bugetului, am asistat la atacuri politice și populism, fără soluții concrete. În unele cazuri, am fost martorii unor momente aproape comice, în care colegi propuneau amendamente pentru proiecte deja incluse în buget. Dorința de a căuta un loc în lumina reflectoarelor nu exclude, din păcate, riscul de a deveni ridicoli”, a transmis Marian Cruşoveanu.De aceeași părere este și liderul PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă, în ceea ce privește bugetul adoptat.„În anul 2025, așteptările pe care cetățenii le au de la noi sunt legate de responsabilitatea bugetară – să arătăm că ne întindem cât ne este plapuma, fără a afecta starea economiei și toate obligațiile de finanțare ale statului român, că sunt asigurate în totalitate: bani pentru investiții, bani pentru pensii, salarii, bani pentru cofinanțarea proiectelor europene, bani pentru educație, sănătate, apărare.Prin adoptarea acestei legi, demonstrăm că România are capacitatea de a se redresa și de a inversa tendințele nefavorabile din ultimii ani, oferind stabilitate și încredere în viitorul economic al țării.De asemenea, aș sublinia provocările majore pe care le rezolvăm, prin adoptarea bugetului.Sprijinim mediul economic privat, care își poate calibra planurile de afaceri și investiții pentru 2025, într-un context global plin de incertitudini. Oferim predictibilitate administrațiilor locale, care pot aproba bugetele și demara proiecte esențiale pentru comunități. Consolidăm încrederea pe piețele financiare, punând capăt speculațiilor despre economia României.În altă ordine de idei, sunt și aspecte care necesită atenție sporită și implicare substanțială din partea Guvernului României, pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, combaterii evaziunii fiscale și eliminării fraudei fiscale. Este nevoie de o schimbare în relația cetățean - stat, prin consolidarea încrederii românilor că banii colectați sunt cheltuiți cu mare chibzuință.În plus, este necesară susținerea unei schimbări de paradigmă. Guvernul trebuie să se poziționeze de partea contribuabililor onești, promovând soluții echilibrate, care să nu implice majorări de impozite sau sancționarea celor care respectă regulile”, a transmis Bogdan Huţucă.