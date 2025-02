Seminţele de in contribuie la sănătatea organismului

Semințele de in provin din planta de in care crește până la o înălțime de aproximativ 1,5 metri. Acestea sunt puțin mai mari decât semințele de susan și au un înveliș tare care poate fi maro, galben sau auriu, valorile nutriționale fiind aproximativ aceleași, indiferent de culoare.Potrivit specialiştilor, deși mici în dimensiuni, semințele de in conțin o cantitate surprinzătoare de fibre, proteine, minerale dar și de vitamine. Mai mult decât atât, ele sunt o sursă excelentă de acid alfa-linolenic (ALA), un tip de acid gras Omega-3 important pentru sănătatea inimii și care poate fi regăsit în mai multe alimente vegetale.Alți nutrienți esențiali care se regăsesc în semințele de in în cantități mai mici sunt: vitamina E, mangan, zinc, seleniu, cupru și luteină. Făcând parte din categoria superalimentelor, semințele de in sunt foarte bogate în fibre, oferă cantități generoase de proteine, minerale și vitamine care contribuie la sănătatea organismului. De asemenea, sunt bogate în grăsimi și sunt una dintre cele mai bune surse vegetale de acizi grași omega-3 sănătoși pentru inimă. Unul dintre principalele beneficii este acela că au în compoziţie fibre mucilaginoase solubile în apă, care, ajunse în stomac, ajută la digestie şi la absorbţia nutrienţilor din alimentele consumate.