Semințele de muștar, indicate în prevenirea pietrelor la rinichi

În prezent, semințele de muștar sunt unele dintre cele mai utilizate ingrediente în bucătărie, ele fiind bogate în calciu și potasiu și au beneficii multiple pentru sănătate. Potrivit medicilor, semințele de muștar sunt de mare ajutor în prevenirea pietrelor la rinichi. Încărcate cu cantități uriașe de calciu, cupru și vitaminele C, A și K, ele sunt bogate în fibre, seleniu, magneziu și mangan, făcându-le esențiale pentru nevoile dumneavoastră de sănătate. Totodată, au un conținut scăzut de sodiu și sare. Potrivit unui studiu american, o dietă cu conținut scăzut de sare reduce riscul de evenimente renale compozite la pacienții care au probleme renale cronice. Medicii spun că o dietă bogată în sodiu ar trebui evitată de persoanele cu probleme la rinichi și pietre. În afară de rinichi, semințele de muștar sunt, de asemenea, recomandate. Conform cercetărilor recente, unii compuși din semințele de muștar ajută la reducerea grupelor reactive de azot legate de procesele cancerigene, provocând moartea celulelor canceroase. În plus, se presupune că acestea scad nivelul zahărului din sânge. Altfel spus, consumul regulat de semințe de muștar, potrivit medicilor, ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge la persoanele cu diabet de tip 2. În plus, contribuie la accelerarea procesului de vindecare a rănilor. De asemenea, semințele de muștar sunt încărcate cu compuși fenolici care reacționează cu radicalii liberi din organism, inhibă efectele nocive ale acestora și au capacități antioxidante extinse.