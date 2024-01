Elena Frîncu: "Sunt președinte de onoare al acestui club. Sunt voluntar. Dau înapoi sportului ceea ce mi-a oferit. Avem încredere în domnii antrenori că vom da la un moment dat un olimpic. Cumpăna este o forță în sport"







Mariana Gâju: "Va mulțumesc pentru că ați răspuns acestei invitații. Mi-am dorit să avem această conferință de presă deschizând anul 2024 cu prezentarea bilanțului activităților sportive din anul 2023 dar și țintele anului 2024 în sport. La Cumpăna sportul este un mod de viață. Sportul ne-a călit pentru a putea rezista în toate domeniile de activitate pe care administrația publică locală le desfășoară la Cumpăna. Consecvența pe care administrația publică locală a acordat-o activității sportive vine din dorința de a iubi sportul pe care mi-a insuflat-o mentorul meu, Elena Frâncu. Am 2 femei care îmi sunt mentori. Din păcate în ultima noapte a anului trecut una dintre ele, Valerica Zamfir, a plecat la cer. Mi-a fost ca o mamă. Administrația locală Cumpăna a luptat să atragă fonduri europene pentru a construi o bază sportivă. Avem 3 săli de sport și acest complex sportiv. Acele critici care au venit de a lungul anilor nu au fost întemeiate. Rezultatele copiilor noștri, pregătiți de profesori și antrenori super calificați, au demonstrat că aici este o pepinieră. Avem 1424 de elevi în cadrul liceului, alți 500 de preșcolari și vine din urma și creșă cu 116 îngerași. Avem copii pentru sport. Administrația noastră nu a avut posibilitatea financiară să ofere atâția bani de cât ar fi nevoie ca să ne situăm pe locuri fruntașe la toate disciplinele. Este un îndemn a munci mai departe. Devotamentul acestor profesori și mai ales sprijinul părinților, îmi dau forța de a merge mai departe și de a găsi bani pentru a-i aloca pentru sport. Niciodată sportul nu va aduce rău unei comunități. Fiind bani publici am avut nevoie de sprijinul sponsorilor care au venit să completeze lipsurile pe care le-am avut. Este cel mai bun îndemn pentru mine ca om de a avea curaj să mergem mai departe într-o formulă câștigătoare. Sportul ne formează copiii sănătoși. Sportul îi învață să fie loiali"







Ion Răuță: "Noi ne ocupăm în proporție de 90 la sută de copii. Avem 6 secții de juniori și o singură secție de seniori. Suntem un club înființat de curând și noi avem politica de a crește copiii noștri din comună. Foarte rar am apelat la copii din alte localități. S-a mai întâmplat la rugby, acolo unde nu am avut soluții. Facem pași mici și sperăm ca de la an la an rezultatele noastre să fie din ce în ce mai bune. Avem și probleme. La fotbal nu putem să facem o selecție într-un an, atunci o echipă pe care o înscriem într-un campionat trebuie să fie formată de-a lungul a 2-3 ani. Vorbim și de secția de gimnastică ritmică, acolo unde o avem ca antrenor coordonator pe Elena Vlad și antrenor Luiza Cerbula. Această secție a obținut un număr de 155 de medalii."







Elena Vlad: "Sunt foarte mândră că fac parte din acest colectiv. Această secție nu ar fi existat dacă nu era Elena Frâncu. Datorita dumneaei existăm. Am început cu copii de la 4 ani, aceștia au crescut și apoi am reușit să aducem medalii. Cele mai multe medalii le-a adus Maya Ulrich, care a obținut 20 de medalii. Avem foarte mulți copii buni. Si sper ca acești copii să continue cu acest sport cel puțin până la vârsta senioratului"











Vasile Vicol: "Acum 3 ani am primit un telefon de la doamna Frîncu pentru a ocupa acest post de antrenor. Nu știam nimic din ce se întâmplă la Cumpăna. Am acceptat pe loc. Când am ajuns aici am rămas cu o impresie nemaipomenită. Când am văzut 4 săli de sport și stadionul mi-am dat seama că aici se întâmplă un miracol. Nu aș mai pleca deloc de aici. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au avut încredere în mine. Noi creștem frumos niște copii. Ceea ce la început părea sport de masă, apoi a devenit sport de performanță. Avem performante și la băieți dar cele mai mari performanțe le-am obținut la fete. Ne-am urcat pe locul 1 și de acolo nu am mai coborât. Pentru mine sportul nu este numărul unu. Pentru mine școala este primordială. Antrenorul nu este doar antrenor. Este și tată și mamă și medic și de toate. Omul de când s-a născut a început să lupte. Avem 3 sportive care sper că vor ajunge la Jocurile Olimpice"







Daniel Panaite, antrenor șah: "În cadrul secției noastre avem 15 sportivi dintre care cei mai merituoși sunt legitimați și participă la competiții omologate. De-a lungul anilor am participat la competiții județene, naționale și internaționale. Pe lângă performanța în șah încercăm să și educăm copiii pentru că șahul este un instrument de educație. Ne dorim de la an la an să atragem cât mai mulți sportivi și să progresăm ușor ușor"











Vasile Vicol: "Acum 3 ani am primit un telefon de la doamna Frîncu pentru a ocupa acest post de antrenor. Nu știam nimic din ce se întâmplă la Cumpăna. Am acceptat pe loc. Când am ajuns aici am rămas cu o impresie nemaipomenită. Când am văzut 4 săli de sport și stadionul mi-am dat seama că aici se întâmplă un miracol. Nu aș mai pleca deloc de aici. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au avut încredere în mine. Noi creștem frumos niște copii. Ceea ce la început părea sport de masă, apoi a devenit sport de performanță. Avem performante și la băieți dar cele mai mari performanțe le-am obținut la fete. Ne-am urcat pe locul 1 și de acolo nu am mai coborât. Pentru mine sportul nu este numărul unu. Pentru mine școala este primordială. Antrenorul nu este doar antrenor. Este și tată și mamă și medic și de toate. Omul de când s-a născut a început să lupte. Avem 3 sportive care sper că vor ajunge la Jocurile Olimpice"



Florin Bacioiu, antrenor rugby: "Activez în cadrul acestui club din 2013. În campionatul național organizat în fiecare vara în 4 zone ale țării am participat aici la Constanța, Râmnicu Vâlcea, București și Gura Humorului. Echipele de U10 și U12 au avut rezultate notabile. În 2024 încercăm să mergem în liceul din Cumpăna și să începem să aducem mai mulți copii în secția noastră. Părinții trebuie sa aibă încredere și să aducă copiii la sport. Rugby-ul creează caractere. Dacă acești copii vor învăța să fie disciplinați în afara terenului, cu siguranță vor fi disciplinați și în teren"







Cristian Schiopu, antrenor fotbal juniori mici: "Domnul Răuță m-a chemat la Cumpăna și am acceptat pe loc. Avem 70 de copii cu vârste până la 10 ani dintre care 48 legitimați. Eu am obiectivul să educ acești copii, mai avem un obiectiv să ajungem la 100 de copii și pe parcurs bineînțeles să obținem și performanțe. Rezultatele vor veni pe parcurs și sunt sigur că vom avea rezultate mult mai bune decât anul trecut"

În aceste momente, la Complexul Sportiv Centenar 2018 din Cumpăna, are loc o conferință de presă în cadrul căreia se prezintă un raport de activitate al tuturor performanţelor sportive din anul 2023 obținute de Clubul Sportiv Victoria Cumpăna. La eveniment participă primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, președintele de onoare al Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, Elena Fr]ncu și președintele CS Victoria Cumpana, Ion Răuță. De asemenea în sala sunt prezenți și antrenorii secțiilor sportive ale clubului.