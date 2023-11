Primăria Cumpăna montează camere de supraveghere în toată localitatea

Administraţia comunei Cumpăna continuă să dezvolte proiecte importante pentru locuitorii din localitate. Ultimul proiect de acest gen, care este unul de anvergură, constă în montarea de camere de supraveghere în toată comuna, pe toate străzile. Unele străzi dispuneau de asemenea camere, dar existau foarte multe şosele, străzi, alei, care nu au beneficiat de acest avantaj până în prezent.Contractul a fost semnat, dar momentan nu se cunoaşte valoarea acestui proiect pentru că mai sunt detalii importante de pus la punct.Despre acest subiect a vorbit primarul comunei Mariana Gâju, care a oferit mai multe date de interes public.„Am semnat documentul în sediul primăriei care este casa tuturor locuitorilor comunei Cumpăna, contractul de achiziţie publică pentru sistemul de monitorizare video a tuturor celor 186 de străzi din localitate. Acest sistem de monitorizare video a început în urmă cu 7 ani de zile. An de an a fost completat cu achiziţie publică din fonduri proprii, din bugetul propriu al comunei, pentru a putea avea sub atenţie siguranţa cetăţenilor comunei Cumpăna. Cu 120 de camere de supraveghere video este dotată comuna noastră şi am avut în vedere să le montăm pe străzile care nu aveau până în acest moment astfel de camere. Este un proiect finanţat de Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă prin fonduri europene. Prescurtat, vorbim despre titulatura de Sistem de Management integrat al acestor camere de supraveghere pe teritoriul comunei. Practic, este cunoscut în caietul celor care scriu proiectele cu finanţare europeană”, a declarat Mariana Gâju.Siguranța cetățenilor, importantă pentru administrația localăMariana Gâju condamnă atitudinea unor cetăţeni din comuna Cumpăna care nu respectă legea. Unii conduc cu viteză foarte mare pe străzi, alţii ascultă muzică la maxim, ceea ce reprezintă o problemă pentru locuitorii oneşti ai localităţii.„Avem în grijă, nu doar siguranţa cetăţenilor, ci verificarea tuturor centrelor de colectare a deşeurilor şi verificarea tuturor imobilelor ale tuturor locuitorilor comunei Cumpăna. În acelaşi timp vorbim despre supraveghere a căilor de acces spre terenurile agricole ale comunei Cumpăna, unde din păcate, cei certaţi cu legea, oameni care sunt lipsiţi total de caracter, şi care calcă în picioare munca altora care doresc să păstreze curăţenie, nu se gândesc la consecinţe. Este un proiect care vine în sprijinul cercetărilor de circulaţie care se ocupă de şoferii care circulă cu viteză foarte mare. Aceste camere vor putea să surprindă în timp real anumite fapte care nu respectă legea. Poate că este neortodox ce spun eu acum, în sensul că se critică această comună, însă din păcate, avem şi asemenea fenomene în localitatea noastră. Încet-încet, încercăm să atragem fonduri cât mai multe pentru a putea să avem un trai liniştit, civilizat, în comuna noastră. Nu este un secret pentru nimeni faptul că la sfârşitul săptămânii trecute, seara, o locuitoare a comunei Cumpăna, a sesizat gălăgia şi atmosfera care ere încordată în zona în care locuieşte din cauza zgomotului muzicii care era dat la maxim, a petardelor, a artificiilor şi alte chestii de genul acesta”, a mai spus Mariana Gâju.Primarul din Cumpăna a încheiat cu un mesaj clar pentru toţi locuitorii comunei pe care o administrează.„Fiecare familie, fiecare eveniment fericit, noi le respectăm dar în acelaşi timp trebuie să ştim să respectăm orele de odihnă. Nici măcar amenzile emise, atât de postul de poliţie naţională şi nici cele emise de postul de poliţie locală, nu i-au determinat pe acei oameni să se oprească. A fost doar un afront la restul locuitorilor din cartierul respectiv. O supraveghere video atentă ar fi ajutat să demonstreze că aceşti locuitori nu sunt unii care să merite respectul nostru. Încercăm să fim buni români, buni cumpăneni, care să ne respectăm unii pe ceilalţi în tot timpul anului”, a concluzionat Mariana Gâju.