De "Zilele Recoltei", Primăria Cumpăna a organizat mare petrecere. "Mulţumim lui Dumnezeu pentru roadele pământului"

Aşa cum ne-a obişnuit de fiecare dată, Primăria comunei Cumpăna nu ratează nici un moment de sărbătoare care are legătură cu localitatea.Administraţia locală din Cumpăna, în frunte cu primarul Mariana Gâju, a sărbătorit în weekendul care tocmai a trecut „Zilele Recoltei”.Vorbim despre o sărbătoare care este de maximă importanţă, celebrată în fiecare an în comuna Cumpăna.Organizatorii şi-au îndreptat atenţia şi către vârstnicii din localitate, care au fost sărbătoriţi şi premiaţi cu diferite cadouri.Toată comunitatea din Cumpăna a luat parte la această sărbătoare şi, de la mic la mare, s-au bucurat de petrecerea şi show-ul organizat de către administraţia locală.Ca de fiecare dată, Mariana Gâju a fost încântată de cum s-au desfăşurat evenimentele şi a concluzionat că, şi în acest an, sărbătoarea a reprezentat un real succes.„Festivitățile cu ocazia Zilelor Recoltei au adunat în comuna Cumpăna mii de cumpăneni, dar și oaspeți veniți din întreaga țară, care s-au bucurat în cele doua zile ale Festivalului Național „Rodul pământului”, ajuns la cea de-a XIX-a ediție, de un spectacol extraordinar, experiențe culinare din cele mai diverse, cât și produse naturale și tradiționale la cele mai bune prețuri.Producători din întreaga țară, agricultori, grădinari, apicultori ori crescători de păsări şi de animale, dar şi meşteri populari, au oferit vizitatorilor o variată gamă de produse pentru sezonul rece.Grătarele cu mici, cârnaţi sau fripturi, împreună cu muzica populară autentică şi cu halbele de bere ori cu cănile de must proaspăt, au întregit atmosfera de sărbătoare oferind celor prezenți şi un prilej de distracţie, pe lângă sacoşele pline cu roadele toamnei.În cea de-a doua zi a sărbătorii, spectacolul a fost unul pentru toate gusturile, cei prezenți s-au bucurat de folclor autentic și au dansat cu fiecare ocazie. Au fost premiați vârstnicii comunei, cât și cei mai buni gospodari. Momentul preferat al tuturor a fost degustarea celei mai mari plăcinte dobrogene, doborându-se recordul ultimei ediții, anul acesta măsurând 52 de metri. Ca la orice mare sărbătoare, manifestările s-au încheiat cu mult-așteptatul foc de artificii.Au fost două zile extraordinare, cu un decor superb, produse tradiționale, must proaspăt stors și ansambluri folclorice ce au scos perfect în evidență multitudinea de obiceiuri, datini și tradiții autentice românești.Mulțumim lui Dumnezeu pentru roadele pământului, pentru aceste tradiții, obiceiuri minunate și folclor! Mulțumim tuturor celor prezenți la sărbătoarea noastră, artiștilor, expozanților, agenților economici, funcționarilor Primăriei, sponsorilor și tuturor celor care au contribuit la reușita acestui eveniment de tradiție!”, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.Primăria Cumpăna speră ca şi în anii viitori să poate organiza această festivitate care umple sufletele de bucurie tuturor localnicilor.