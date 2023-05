Doar patru consilieri locali din Constanţa, la raport! Iată cu ce proiecte se laudă

La ├«nceputul acestei s─âpt─âm├óni, ziarul Cuget Liber a prezentat situa┼úia rapoartelor de activitate ale consilierilor locali din municipiul de la malul m─ârii. Mai exact, am scos ├«n eviden┼ú─â faptul c─â doar patru dintre ace┼čti consilieri ┼či-au f─âcut publice rapoartele de activitate pe anul 2022 de┼či ei sunt ├«n total ├«n num─âr de 27.Este vorba despre Mihaela Andrei de la PNL ┼či despre Irinela Nicolae, Dede Perodin ┼či Claudia Ioana Dobre, to┼úi trei de la PSD.Mihaela Andrei are un raport de activitate destul de complet, ea prezent├ónd ├«n interiorul acestuia inclusiv prezen┼úele la ┼čedin┼úele de consiliu local. A┼čadar, consilierul local al celor de la PNL are 12 prezen┼úe la ┼čedin┼úele ordinare, 20 de prezen┼úe la cele extraordinare ┼či 13 prezen┼úe la comisii.Apoi, ├«n raportul s─âu de activitate apar mai multe proiecte pe care aceasta le-a ini┼úiat ┼či le-a propus spre vot ├«n fa┼úa celorlal┼úi consilieri locali.Este vorba despre proiectul de hot─âr├óre privind amenajarea Parcului T─âb─âc─ârie, capitol la care Mihaela Andrei s-a implicat c├ót a putut de mult. S-a montat gazon, s-au plantat mai multe tipuri de flori, iar bonus s-a construit ├«n ÔÇ×┼óara PiticilorÔÇŁ o tirolian─â pentru pu┼čtii dornici de aventur─â.Un alt proiect important al Mihaelei Andrei este marcajul moto la semafor. Atunci c├ónd acest proiect a fost implementat a avut menirea de a spori siguran┼úa ├«n trafic a motocicli┼čtilor, bicicli┼čtilor, pietonilor ┼či implicit a conduc─âtorilor auto. Proiectul privind recondi┼úionarea treptelor de la plaja Modern a fost ┼či el reluat de c─âtre Mihaela Andrei. Acestea sunt proiectele care au ie┼čit ├«n eviden┼ú─â ├«n anul 2022 dup─â ce Mihaela Andrei le-a propus.Irinela Nicolae, proiecte pentru educa┼úie ┼či cultur─âConsilierul local care face parte din PSD Constan┼úa, Irinela Nicolae, a generat mai multe proiecte care sunt benefice pentru zonele de cultur─â ┼či educa┼úie, dar nu numai.A propus mai multe schimb─âri de denumiri ale unor ┼čcoli ┼či gr─âdini┼úe din ora┼čul Constan┼úa, ┼či s-a implicat ├«n desemnarea unor reprezentan┼úi ai Consiliului Local Municipal Constan┼úa ├«n comisiile pentru evaluarea ┼či asigurarea calit─â┼úii ├«n unit─â┼úile de ├«nv─â┼ú─âm├ónt preuniversitar din Constan┼úa, ├«n cadrul consiliilor de administra┼úie ale acestora.De asemenea, Irinela Nicolae a avut mai multe discu┼úii cu diferite persoane despre bursele elevilor ┼či acordarea acestora ┼či totodat─â s-a ocupat de situa┼úia activit─â┼úilor desf─â┼čurate ├«n cadrul Muzeului de Art─â Popular─â Constan┼úa, ├«n cadrul Spitalului Municipal Constan┼úa ┼či ├«n cadrul cluburilor sportive ale municipiului.Al─âturi de colegii s─âi din PSD a propus dou─â proiecte de hot─âr├óri ale Consiliului Local Municipal Constan┼úa care s-au ┼či aprobat. Este vorba despre proiectul ÔÇ×Bebe TrusouÔÇŁ ┼či ÔÇ×Stop DepresiaÔÇŁ, proiecte care au fost sus┼úinute frenetic ┼či de c─âtre liderul grupului de consilieri locali PSD, Costin R─âs─âu┼úeanu. Nu ├«n ultimul r├ónd Irinela Nicolae a organizat la sediul PSD din Constan┼úa audien┼úe pentru to┼úi cet─â┼úenii interesa┼úi de problemele ora┼čului de la malul m─ârii.Dede Perodin, implicat ├«n proiecte de natur─â social─âConform raportului de activitate postat pe site-ul Prim─âriei Constan┼úa, Dede Perodin este membru ├«n Comisia 5 care prevede ap─ârarea ordinii publice ┼či respectarea drepturilor ┼či libert─â┼úilor cet─â┼úeanului.Din 2022 ┼či p├ón─â ├«n prezent s-au repartizat ├«n Campusul Henri Coand─â 40 de garsoniere, 20 de apartamente cu 2 camere ┼či 15 apartamente cu 3 camere. De asemenea, au fost ┼úinute audien┼úe trimestriale la Campusul Henri Coand─â iar la nevoie acestea au fost organizate lunar, ├«n cadrul lor lu├óndu-se la cuno┼čtin┼ú─â toate problemele cu care se confrunt─â locatarii din acea zon─â. Totodat─â, Dede Perodin s-a implicat ┼či ├«n proiectul de hot─âr├óre care prevede ├«ngrijirea la domiciliu a persoanelor v├órstnice ┼či ├«n proiectul care prevede ├«nfiin┼úarea a patru centre de asisten┼ú─â medical─â ┼či recuperare pentru seniori.Claudia Dobre, cel mai stufos raportConsilierul local din partea PSD, Claudia Ioana Dobre, are cel mai elaborat raport de activitate, motiv pentru care vom prezenta doar c├óteva din realiz─ârile sale, restul raportului fiind disponibil pe site-ul Prim─âriei Constan┼úa. ├Än 2022, ea a participat printre altele la o ac┼úiune de voluntariat care a venit ├«n sprijinul copiilor refugia┼úilor care au intrat ├«n ┼úar─â ┼či care au avut nevoie de hran─â, p─âturi, haine ┼či obiecte de uz personal. De asemenea, Claudia Dobre a fost implicat─â ├«n mai multe ac┼úiuni de voluntariat care au vizat ajutorarea b─âtr├ónilor, sau a copiilor care provin din familii neajutorate. ├Än plus, s-a implicat ├«n repartizarea unor locuin┼úe de tip ANL pentru tineri ┼či a aprobat lista de priorit─â┼úi pentru trei garsoniere de acest gen. Printre beneficiare s-a aflat ┼či o persoan─â cu handicap grav care va fi scutit─â de la plata chiriei.├Äncheiem aici prezentarea rapoartelor de activitate a celor patru consilieri locali din Constan┼úa ┼či pe viitor, nu putem dec├ót s─â sper─âm c─â ╚Öi ceilal┼úi 23 de consilieri vor prezenta rapoartele lor de activitate pentru ca cet─â┼úenii ora┼čului s─â fie corect informa┼úi.