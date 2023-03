Aleșii locali din Constanţa se revoltă! „Vrem şedinţe de consiliu desfăşurate în format fizic”

De foarte multă vreme şedinţele de Consiliu Local din Constanţa se desfăşoară în format online, iar acest lucru nu îi avantajează pe toţi consilierii, dar nici pe cetăţeni. Există persoane care vor să participe fizic la aceste şedinţe pentru a-şi exprima nemulţumirile pe care le au, însă administrația locală nu le dă şansa.Consilierii locali din USR şi PSD nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă şi vor ca aceste şedinţe să se desfăşoare, aşa cum este normal, în format fizic.„Noi ne-am exprimat părerea despre acest subiect, în mod public, în timpul şedinţelor. Am tot spus luni în şir la rând că trebuie ca aceste şedinţe să se organizeze în format fizic, însă, din păcate, nu am avut niciun rezultat. Este o chestiune care ţine doar de primarul municipiului Constanţa, care nu îşi doreşte să facă aceste şedinţe în format fizic. Nu pot decât să speculez de ce nu doreşte acest lucru. Evită participarea unor cetăţeni care vor să vină să dea ochii cu primarul, evită să dea ochii cu presa, evită un dialog în interiorul şedinţelor cu noi, cei din Consiliul Local Constanţa. Se ascunde în spatele unor monitoare şi este mult mai dificil de purtat un dialog în astfel de condiţii. Noi, în continuare, ne dorim să existe posibilitatea de a se organiza în Sala Remus Opreanu. Din păcate, domnul Chiţac nu doreşte acest lucru. Trăim în era tehnologiei, dar nu putem să renunţăm la interacţiune. Ne vom dezumaniza complet dacă stăm toţi în spatele monitoarelor. Eu sunt de acord că există excepţii de la regulă, dar există şedinţe ordinare care au câte 50 de proiecte. Acelea ar trebui să se desfăşoare fizic. Nu avem ce să facem mai mult decât am făcut până acum. Noi nu avem majoritate în Consiliul Local, deci nu avem ce să rezolvăm. Putem face doar gălăgie pe acest subiect şi nu se va întâmpla nimic”, a declarat pentru Cuget Liber liderul consilierilor locali USR, Dumitru Caragheorghe.Daniel Georgescu: „Lui Chiţac îi este frică să se vadă cu noi”Din partea celor de la PSD, consilierul Daniel Georgescu a trimis o adresă către Vergil Chiţac prin care i-a solicitat ca aceste şedinţe să se desfăşoare în format fizic, dar Georgescu susține că edilul nu i-a răspuns până în momentul de faţă.Mai mult decât atât, Daniel Georgescu spune că va candida la Primăria Municipiului Constanţa şi chiar va câştiga.„Eu am trimis o adresă către domnul primar legată de această situaţie şi nu mi-a răspuns. Eu cred că îi este teamă de noi şi încearcă să se eschiveze din faţa anumitor situaţii. Eu sunt foarte hotărât ca la următoarea şedinţă de Consiliu Local să stau în faţa primăriei. Îmi iau o pancartă şi un scăunel şi mă pun acolo. O să îi chem pe toţi din presă să vadă acest lucru. Sau, ne aşezăm pe o terasă în apropiere, bem o cafea şi vedem ce avem de făcut. Ne învârtim în jurul cozii şi este inadmisibil. Am avut în ultimele două şedinţe probleme tehnologice. De multe ori nu există sunet, se blochează imaginea, nu putem să ne înregistrăm şi aşa mai departe. Consiliul Judeţean Constanţa are cu 10 proiecte mai mult decât noi pe ordinea de zi întotdeauna şi într-o oră se termină şedinţa. Iar noi, nu am avut şedinţă ordinară mai scurtă de 3 ore. Îi este frică să aibă o întrevedere cu noi. Dar eu mă bucur. Mie îmi netezeşte drumul spre primărie. În 2024 va zbura de acolo din cauza acestei atitudini. Eu voi candida la Primăria Constanţa şi vă spun sută la sută că voi câştiga alegerile. Eu am demonstrat multe la viaţa mea”, a spus Daniel Georgescu.Liberalii nu sunt deranjați că ședințele se țin doar onlineDe partea cealaltă, Mihaela Andrei, consilier local PNL, spune că nu are nicio relevanţă dacă aceste şedinţe se organizează online sau în format fizic. Ea a adăugat că importante sunt proiectele care sun implementate în acest oraş.„Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin legeîn competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Şedinta online nu împiedică niciun consilier local să-și îndeplinească atribuțiile pe care, conform legii, le are. Mai mult decât atât, consider că ședintele de consiliu convocate online, care sunt din ce în ce mai dese, urmare a creșterii sumelor din fondurile europene pe care Primăria Constanța le atrage, ne dau posibilitatea să fim prezenti toți, chiar și atunci când ele sunt de îndată și când fiecare dintre noi poate fi implicat într-o altă activitate.Eu cred că nu modul în care se derulează o şedinţă ar trebui să ne preocupe ci ceea ce facem pentru Constanta și constănțeni în timpul și înaintea lor. Să ne punem întrebările: am reușit ce ne-am propus înacest mandat? Cât am reușit și ce mai avem de făcut? Ce alte propuneri/proiecte am mai putea face pentru Constanța și constănțeni pentru ca orașul nostru să ajungă pe locul pe care-l merită, rămas destulîn urmă în toți acești ani. Nu cred că modul în care se derulează şedinţele de consiliu local (fizic sau online) influențează într-un fel dezvoltarea orașului nostru ci calitatea și cantitatea proiectelor pe care le conține”, a comentat şi Mihaela Andrei.