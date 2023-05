Doar șase consilieri locali din Constanța și-au depus noile declarații de avere

Consilierii locali din municipiul Constanţa mai au timp până la jumătatea lunii iunie să îşi facă publice declaraţiile de avere şi interese. Până la acest moment, din cei 27 doar șase dintre ei şi-au publicat pe site-ul primăriei aceste declaraţii. Este vorba despre Claudia Dobre, Daniel Tatu, Cristian Tincu, Marius Tulică, Mihaela Andrei şi Dede Perodin. Majoritatea acestor declaraţii de avere nu s-au schimbat prea mult în anul 2023 faţă de 2022.Consilierul local Claudia Dobre deţine în continuare trei terenuri intravilane împreună cu soţul său. Acestea sunt dobândite în anii 2004, 2006 şi 2007. De asemenea, mai deţine un apartament în municipiul Constanţa şi o casă de vacanţă în judeţul Tulcea, în localitatea Sarinasuf. Are acelaşi autoturism pe care l-a declarat şi în 2022, un Audi cumpărat în anul 2006.La secţiunea venituri, salariul Claudiei Dobre pe care îl dobândeşte pentru funcţia de conferenţiar universitar doctor la Universitatea Ovidius Constanţa a scăzut puţin, în sensul că în declarația pe 2023 spune că primeşte 84.422 de lei, faţă de 86.489 de lei cât primea ultima dată. Dacă anul trecut, Claudia Dobre declara o indemnizaţie în valoare de 13.140 de lei anual pentru funcţia de consilier local, acum spune că încasează 13.012 lei. Claudia Dobre este şi director al firmei SC Duo Clado SRL, funcţie pentru care, ultima dată încasa anual 16.117 lei, în timp ce anul acesta declară că încasează 14.262 de lei.Soţul său, Laurenţiu Dobre, este director tehnic la firma SC Mihaela şi Florin SRL, iar anul acesta salariul său a crescut considerabil în sensul că, dacă în declaraţia de avere completată în 2022 a încasat doar 1.048 de lei, acum, în declaraţia de avere completată în 2023, apare suma de 6.207 lei pe an.Daniel Tatu deţine multe terenuri şi locuinţe în IaşiDaniel Tatu deţine în continuare nouă terenuri, majoritatea dintre acestea având locaţia în oraşul Iaşi, doar unul afându-se în Constanţa. Patru dintre aceste terenuri sunt pe numele soţiei sale, Flaviana Tatu, alte patru sunt pe numele amândurora, iar terenul din Constanţa este trecut doar pe numele său.De asemenea, Daniel Tatu mai deţine șapte clădiri, mai exact o casă de locuit în Constanţa care este doar pe numele său, alte trei case în Iaşi, în actele cărora apare şi soţia sa, două apartamente în Iaşi, dintre care unul este trecut doar pe numele soţiei sale şi mai multe spaţii comerciale de producţie în Iaşi.Totodată, Daniel Tatu mai deţine bijuterii în valoare de 16.000 de euro şi două ceasuri marca Hublot în valoare de 14.000 de euro.Indeminizaţia de consilier local a lui Daniel Tatu a crescut la 15.776 de lei anual, faţă de 13.387 cât apărea în declaraţia de avere completată în 2022.Cristian Tincu nu avea trecut în declaraţia de avere din 2022 nici un teren însă, între timp, a dobândit un teren intravilan în Constanţa, unde are cotă parte de 50 la sută, cealaltă parte revenindu-i soţiei sale, Claudia Tincu. Împreună cu soţia sa mai deţine o casă de locuit în judeţul Constanţa, şi un autoturism marca Audi, acesta fiind trecut doar pe numele său. La capitolul bijuterii, Cristian Tincu a mai adăugat câteva, în sensul că în 2022 avea bijuterii în valoare de 30.000 de lei şi acum deţine bijuterii în valoare de 35.000 de lei.Faţă de anul 2022, în declaraţia de avere din 2023 apere faptul că Tincu a făcut şi un credit la ING Bank în valoare de 25.917 lei, data scandentă fiind anul 2026. Salariul pe care îl primeşte de la RAJA a crescut la 67.096 lei faţă de 61.435 lei cât era specificat în declaraţia de avere din 2022, iar indemnizaţia de consilier local a crescut la 14.232 lei, faţă de 13.140 lei.Proaspăt consilier din 2023, Marius Tulică a declarat că, anul trecut, a câștigat anual 24.216 lei de la Camera Deputaţilor şi 18.456 de lei de la SC Adaquest SRL. De asemenea, a mai primit un salariu anual de 18.159 de lei din partea firmei Kaizen Gaming Internaut Bucharest.Consilierul local Mihaela Andrei are un apartament în municipiul Constanţa și un autoturism Mazda. Din partea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa primeşte un salariu anual de 106.326 de lei, iar de la SC Mamaia SA are o indemnizaţie de 21.540 de lei anual. Indemnizaţia de consilier local i-a scăzut puţin, de la 13.140 de lei la 12.710 lei.Dede Perodin deţine două terenuri agricole şi o casă de locuit, dar şi un autoturism marca Volkswagen. Mai are, de asemenea, şi șase conturi bancare deschise iar acestea toate sunt alimentate în total cu 478.000 de lei. Acesta este preşedinte de sindicat la Şantierul Naval Constanţa şi are un salariu anual de 91.200 de lei faţă de 75.600 cât avea în declarația de avere depusă în 2022.Indemnizaţia de consilier local a rămas aceeaşi de 12.600 de lei.