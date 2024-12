Edilul Valentin Vrabie, de la PNL, ia în calcul să demisioneze de la Primăria Medgidia! Iată motivul!

Iată rezultatele alegerilor parlamentare în municipiul Medgidia:



1. PSD - 3.239 voturi, 23,95%



2. AUR - 2.920 voturi, 21,59%



3. SOS - 1.750 voturi, 12,94%



4. PNL - 1.715 voturi, 12,68%



5. USR - 1.148 voturi, 8,49%





Rezultatele înregistrate de liberali în județul Constanța au dat peste cap calculele multor primari de la PNL, care se tem că proiectele începute cu susținerea unei majorități parlamentare liberale ar putea fi puse sub semnul întrebării pe viitor.Unul dintre edilii, care nu se aștepta ca cetățenii localității să nu-i asculte îndemnul de a vota PNL tocmai pentru a avea siguranța că proiectele vor fi duse cu bine la bun sfârșit este edilul Municipiului Medgidia Valentin Vrabie.Încă din seara alegerilor, imediat după aflarea rezultatelor parțiale, primarul Valentin Vrabie s-a arătat dezamăgit de votul dat de locuitorii din Medgidia la alegerile parlamentare și a anunțat că ia în calcul să demisioneze din funcție.„În urma apelului meu pentru susținere și responsabilitate pentru orașul nostru, am constatat că voința exprimată de dumneavoastră, în această zi de sărbătoare, prin alegerile făcute, indică o altă direcție decât cea pe care am propus-o pentru continuarea dezvoltării municipiului Medgidia.De-a lungul celor opt ani de mandat, am pus toată energia și dedicarea mea în slujba acestui oraș, aducând la Medgidia peste 640 milioane de euro – investiții în sănătate, educație, sport, infrastructură, agrement, cultură, dar și în mediul privat. Asta înseamnă că am adus Medgidia în TOP 3 la capitolul dezvoltare din România.Rezultatele alegerilor parlamentare arată că locuitorii Medgidiei își doresc altceva?! În acest context, iau în calcul posibilitatea de a-mi prezenta demisia din funcția de primar, pentru a lăsa spațiu liber deciziilor și viziunii dumneavoastră asupra viitorului.Un primar fără sprijinul cetățenilor, nu există! Așa mă simt eu în acest moment”, a transmis primarul Valentin Vrabie pe o reţea de socializare.La aflarea acetui anunţ, cei mai mulţi dintre locuitori au început să-i scrie să nu ia în seamă opțiunea lor pentru parlamentare deoarece aceasta s-a dorit a fi o lecție pentru clasa politică și nu are nimic de-a face cu activitatea administrativă a primarului.„Pe dumneavoastră vă apreciem ca şi primar. Dar şi dacă ar fi votat toată Medgidia PNL, nu se ţine cont doar de părerea medgidienilor. Şi având în vedere că alegem partidul României, nu partidul Medgidiei, lucrurile stau puţin diferit. Pe dumneavoastră nu vă contestă nimeni, ci pe cei mai "mari " din acest partid care au mai fost la conducere şi ne-au dezamăgit uneori.Nu trebuie să vă supăraţi pe un lucru care în sine este mult mai complex. Alegem partidul care ne reprezintă cel mai mult, pentru că, în fine, e vorba de toată ţara! Nu de Medgidia!”, a scris o localnică.