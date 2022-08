Florin Cîțu: "Guvernul trebuie să elimine urgent supraimpozitarea contractelor part-time"

Fostul lider PNL, Florin Cîțu, cere Guvernului Ciucă să elimine urgent supraimpozitarea contractelor part-time. Măsura, intrată în vigoare pe 1 august, a dus deja la desființarea a peste 100.000 de astfel de contracte de muncă, potrivit Realitatea.net







„Peste 100 000 de persoane au rămas fără un loc de muncă după ce a fost reintrodusă supraimpozitarea contractelor part-time. Efect previzibil despre care am avertizat. Acesta este și motivul pentru care alături de colegii liberali am eliminat în 2020 supraimpozitarea contractelor part-time introdusă de guvernele PSD. Având în vedere aceste date cred că guvernul trebuie să elimine această taxa urgent. Nu mai este nevoie de alte analize, datele arată că am avut dreptate", a scris Florin Cîțu într-un mesaj pe Facebook.







În ultima săptămână s-au desființat 108 mii de contracte part-time, scrie Euronews, citând date obținute de la Inspecția Muncii. Nu este clar în acest moment dacă în paralel a crescut numărul contractelor cu normă întreagă.



Asta după ce Guvernul a decis că, de la 1 august, angajatorii care au angajați part-time (cu normă parțială de lucru) trebuie să plătească la stat contribuții sociale (contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate) la nivelul salariului minim brut pe țară, chiar dacă veniturile încasate de angajat sunt sub nivelul salariului minim brut. Valentina Saygo, expert contabil, a venit și cu un exemplu concret: pentru un contract de muncă cu 4 ore și salariul minim pe economie, taxele privind CAS și CASS vor crește de la 447 lei la 893 lei.