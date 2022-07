Florin Cîțu lansează o profeție apocaliptică, după ultimele date de la Banca Națională

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a accentuat trendul ascendent în prima lună a trimestrului II, inclusiv în raport cu previziunile, dar și l-a temperat apoi, ajungând la 9,1 la sută în luna mai, de la 7,1 la sută în martie. Excedentul de cerere alimentează creșterea prețurilor în continuare. Prețurile sunt determinate de cerere și ofertă. Atât timp cât există excedent de cerere, prețurile nu au cum să scadă. Din contră, vor continua să crească într-un ritm accelerat, alimentând rata inflației în perioada următoare. Din păcate, BNR confirmă că în acest moment aleargă după rata inflației”, a transmis Florin Cîţu.





Fostul lider al PNL, Florin Cîțu, susține că Banca Națională a scăpat inflația de sub control, iar până în anul 2024, România se va confrunta cu o rată a inflației cu două cifre, ceea ce va genera efecte puternice în economie. Cîțu arată că soluția pentru a scădea rata inflației este la Banca Națională și Ministerul de Finanțe.„BNR recunoaște că a scăpat inflația de sub control. Urmează dobânzi mai mari și o rată a inflației cu două cifre până în 2024 cel puțin.BNR confirmă că cel puțin 65% din rata inflației se datorează factorilor interni (așa cum am tot spus). BNR influențează CORE2-inflația de bază.