Florin Cîţu: „Trebuie făcută o analiză a activităţii miniştrilor PNL”

Fostul preşedinte al PNL Florin Cîţu a afirmat, luni, că liberalii trebuie să analizeze performanţa miniştrilor săi, iar PSD nu a fost niciodată un partener al partidului din care face parte.„Trebuie o analiză a miniştrilor PNL”, a spus Cîţu, înainte de a participa la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.El a dat ca exemplu aderarea la spaţiul Schengen şi proiectele legilor Educaţiei.„Eu cred că PSD nu are niciun fel de limită în a ataca PNL. Se vede foarte clar că pe pagina PSD sunt atacaţi miniştri PNL şi atacurile la guvernările liberale din 2020 - 2021. PSD este în campanie pentru 2024, vrea să ia cât mai multe procente şi, bineînţeles, atacă PNL. Eu consider că nu a fost niciodată (partener al PNL - n.r.) pentru că PSD a impus creşteri de taxe, atacuri asupra sectorului privat pe care noi liberalii nu le-am susţinut, dar se pare că PSD a reuşit să le impună”, a explicat senatorul liberal.Pe de altă parte, el a declarat că susţine poziţia preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la plagiat.„Poziţia mea este cea a preşedintelui României, pe care a exprimat-o şi în 2014, şi în 2016, şi în 2022 şi pe care a exprimat-o şi domnul Bode - plagiatul este furt şi dacă se dovedeşte fiecare să răspundă. Şi preşedintele României a spus mai mult decât atât: dacă cineva este sub suspiciune, trebuie să facă un pas în spate. Eu susţin poziţia preşedintelui României cu care avem un parteneriat”, a explicat el, arătând că demisia este o decizie unilaterală.