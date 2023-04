În sfârșit! S-a dat startul proiectului de construire a unei păduri urbane la malul mării

Mai mulţi reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal din oraşul Constanţa au hotărât să demareze un proiect care să schimbe faţa localităţii de la malul mării. Este vorba despre o pădure urbană care se construieşte în Constanţa. Prima acţiune de acest fel a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, în cartierul Inel 2, zona Marvimex. Proiectul îi aparţine consilierului local PNL, Costin Avătavului. Acesta a fost ajutat de reprezentanţi PNL precum deputatul Marian Cruşoveanu, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, viceprimarul Ionuţ Rusu, dar şi alţii.„Felicitări tuturor celor care s-au implicat în acest proiect minunat, care va aduce un spațiu verde și o oază urbană locuitorilor din cartierul Inel 2. Acest demers este un proiect de suflet al consilierului municipal Costin Avătavului, care a găsit argumente pentru a aduce laolaltă activiștii de mediu, administrația publică și comunitatea locală. Vă pot spune că a fost o zi minunată, unde zeci de voluntari, locuitori din zonă, au venit la evenimentul de astăzi (n.r. duminică), ceea ce arată că evenimentele civice sunt un numitor comun pentru comunitatea locală. Implicarea primarului Constanței, Vergil Chițac, a viceprimarului, Ionuț Rusu, a prefectului Silviu Iulian Coșa, a consilierilor municipali dar și a celor de la asociația Act For Tomorrow, precum și mobilizarea exemplară au contribuit la realizarea acestui proiect de regenerare urbană. Este un exemplu care merită repetat în tot județul Constanța, pentru că plantarea de copaci înseamnă mai mult aer curat. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această acțiune minunată, în care am putut să adopt un stejar! Oricând, vă puteți baza pe participarea mea la astfel de evenimente”, a transmis deputatul constănțean Marian Cruşoveanu.La rândul lui, Costin Avătavului le este recunoscător tuturor celor carel-au ajutat în demersul său şi speră ca această acţiune să se repete cât mai curând.„După zeci de ani în care acest teren a fost lăsat în paragină, se fac primii pași pentru transformarea lui într-o zonă recreativă de petrecere a timpului liber. Cu sprijinul Act For Tomorrow avem acum prima mini-pădure urbană comunitară. Au fost plantați aproximativ 3000 de arbori și arbuști, dintr-un mixt de 14 specii pe o suprafaţă de 2.000 de mp. Spațiul este prevăzut cu alei si două zone de relaxare. Pădurea are la bază metoda Miyawaki, recunoscută în 2006 cu Premiul Blue Planet, echivalentul unui Premiu Nobel pentru ecologie. Le mulțumim tuturor locuitorilor din cartier pentru că s-au implicat în acest proiect! De la mic la mare au plantat alături de noi, au adoptat copăcei și au promis ca îi vor îngriji. Peste 190 de voluntari au luat parte la această frumoasă activitate de plantare! Ne bucurăm că am dat viață primei păduri urbane din Constanța, un proiect special prin care asigurăm de 20 de ori mai multă biodiversitate decât în plantațiile obișnuite. Arborii plantați provin dintr-o varietate de specii, precum: stejar pedunculat, stejar roșu, mojdrean, frasin, paltin de câmp, mesteacăn, ulm de turkestan, tei, pin negru, arțar tătăresc, arțar american, jugastru.Împreună cu Primăria Constanta și Act for Tomorrow vom continua transformarea acestui teren. Ne dorim să instalăm un teren de sport îngrădit, să amenajăm zone recreative cu băncuțe și mini-biblioteci, să amenajăm un cinema în aer liber, plus alte facilități pe care le vom stabili împreună”, a spus Costin Avătavului.