Ion Dumitrache, de la PSD: "Momentan nu avem un candidat pentru Primăria Constanța"

În ultima vreme au apărut mai multe nume ale unor posibili candidaţi din partea Partidului Social Democrat la alegerile locale din 2024.Preşedintele Organizaţiei Municipale a PSD Constanţa, Ion Dumitrache, a emis un comunicat prin care a explicat faptul că PSD nu are până la această oră un anume candidat pentru următoarele alegeri, iar eventualii candidaţi se vor afla în viitorul apropiat.„Constat cu mirare că există mulți specialiști în problema candidatului PSD la funcția de primar al municipiului Constanța. Mulți, dar niciunul factor de decizie în Organizația Municipală PSD Constanța. Cea în cadrul căreia se va lua decizia referitoare la candidatul social-democraților la alegerile din 2024. Apreciem interesul pentru acest subiect, ceea ce demonstrează că PSD Constanța este o forță politică importantă. Mai mult decât atât, considerăm că vehicularea unor nume - fie și ca speculații jurnalistice - demonstrează o realitate evidentă: Organizația Municipală are mulți membri apți să intre în bătălia electorală din anul 2024. Și să o și câștige! Am putea face o lungă listă cu nume care au dovedit că sunt profesioniști în domeniile lor, că au avut o implicare constantă în organizația nostră. Sau că sunt pregătiți în materie de administrație publică locală să preia și să rezolve multiplele și gravele probleme din municipiul Constanța. Toți sunt capabili să facă, într-adevăr, Constanța Altfel. Nu în felul deplorabil în care se află la acest moment! Vreau să subliniez, spre știința și înțelegerea tuturor celor interesați: la acest moment, nu există o persoană desemnată pentru candidatura la Primăria Constanța! Nici la nivelul Organizației Muncipale, nici la cel al Organizației Județene și nici vreun nume impus - sau măcar sugerat - de conducerea centrală a PSD!