Klaus Iohannis, la recepția de Ziua Națională: România este o ţară sigură şi cetăţenii săi nu au motive să se teamă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că la 105 ani de la Marea Unire este important să reflectăm asupra reuşitelor şi a progreselor realizate.







"Dragi români, 1 Decembrie este sărbătoarea care ne aduce împreună pe noi, românii, indiferent unde ne aflăm, reconectându-ne la spiritul unităţii noastre naţionale. O celebrăm an de an, de fiecare dată cu emoţia de a fi parte a unei comunităţi în care ne simţim acasă, de a vibra, ascultând imnul şi fluturând drapelul la manifestările din toată ţara prilejuite de această zi, cu bucuria de a împărtăşi cu ceilalţi aceleaşi simboluri şi aceeaşi identitate naţională. În astfel de momente, ne reamintim de cultura şi de tradiţiile care ne definesc şi, mai ales, de marile răscruci ale istoriei noastre, când doar prin solidaritate şi unitate am putut depăşi cu hotărâre greutăţi care păreau de netrecut. Însăşi înfăptuirea României Mari a fost rezultatul a zeci de ani de sacrificii şi eforturi colosale depuse de elitele vremii, de liderii politici, de Armată şi de populaţie, sub viziunea şi dorinţa covârşitoare de a-i cuprinde într-un singur stat pe toţi cei care vorbeau limba română", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, la recepţia oferită cu prilejul Zilei Naţionale a România.







Potrivit acestuia, "cele mai mari izbânzi, în special obţinerea Independenţei şi realizarea Marii Uniri, momente care ne-au definit modernitatea, au fost înfăptuite atunci când românii au lăsat deoparte diferenţele, au pus mai presus de orice binele şi viitorul statului şi au fost uniţi în jurul aceloraşi idealuri şi aspiraţii".







Şeful statului subliniază reuşitele şi progresele realizate de România la 105 ani de la Marea Unire. El indică apartenenţa la Uniunea Europeană şi la NATO, notează stiripesurse.ro







"Dragi români, la 105 ani de la Marea Unire, este important să reflectăm asupra reuşitelor şi a progreselor realizate. Suntem membri respectaţi ai Uniunii Europene, în care ne-am dorit să ne integrăm pentru că Europa este familia noastră. Valorile europene sunt şi valorile noastre, idealurile europene sunt şi idealurile noastre. Pentru noi, apartenenţa la Uniunea Europeană înseamnă şi accesul la o resursă financiară foarte însemnată, în special prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Banii europeni construiesc România şi fac posibile proiectele noastre naţionale majore. Datorită parcursului său democratic, al ataşamentului la valorile euroatlantice, ţara noastră are astăzi un loc binemeritat atât în Uniunea Europeană, cât şi în NATO. În actuala situaţie geopolitică foarte tensionată, vedem cel mai bine cât de importante sunt aceste două alegeri strategice şi cât de mult ne protejează faptul că avem parteneri pe care ne putem baza în vremuri dificile.







România este o ţară sigură şi cetăţenii săi nu au motive să se teamă. Apartenenţa noastră la Alianţa Nord-Atlantică ne oferă cele mai solide garanţii de securitate posibile, iar prezenţa trupelor aliate pe teritoriul ţării noastre este dovada angajamentului pentru asigurarea stabilităţii şi a apărării regiunii noastre. Rolul strategic pe care şi-l asumă România în această zonă ne-a permis să sprijinim foarte consistent şi Republica Moldova, nu doar prin ajutoare trimise în mod direct la Chişinău, ci şi prin promovarea permanentă a aspiraţiilor europene ale românilor de peste Prut", a mai afirmat preşedintele Iohannis.







Printre cei care participa la Recepţia de Ziua Naţională se află fostul presedinte Emil Constantinescu, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis.