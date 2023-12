Marcel Ciolacu: „Nu poţi să ţii românii acasă decât dezvoltând serviciile publice şi infrastructura”

Românii nu pot fi ţinuţi în ţară decât dezvoltând serviciile publice şi infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, luni, în cadrul unei recepţii unde s-a întâlnit cu români stabiliţi în SUA.„Nu am venit să insist să reveniţi în România, pentru că ştiu că n-o veţi face. Aţi realizat şi aveţi deja o familie în Statele Unite şi sunt ferm convins că vă este foarte greu să reveniţi în acest moment în România. În schimb, putem dezvolta lucruri împreună”, a arătat el.Marcel Ciolacu a spus că speră ca SUA să devină cel mai important investitor direct în România în toate domeniile şi cel mai important partener comercial non-UE al României. În acest fel, a apreciat el, diaspora va găsi calea de a comunica mai bine cu ţara.„Oricâte start-up nation am face noi pentru diaspora, Guvernul României, la elita care este în ţara aceasta, trebuie ceva mai mult”, a punctat şeful Executivului.