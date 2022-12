Marcel Ciolacu: "România este parte a viitoarei strategii a SUA pentru Marea Neagră"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că România este parte a viitoarei strategii a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagră, iar aceasta este o dovadă în plus a bunei funcţionări a parteneriatului strategic pe care ţara noastră îl are cu SUA.„România este parte a viitoarei Strategii a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagră. Salut decizia Congresului SUA de includere a Strategiei în Legea Omnibus pentru anul 2023, lege care prevede cheltuielile bugetare ale Guvernului american. Este o recunoaştere a importanţei regiunii Mării Negre şi implicit a rolului României în asigurarea stabilităţii şi securităţii întregii Europe. Mai mult, este o dovadă în plus a bunei funcţionări a parteneriatului strategic pe care ţara noastră îl are cu Statele Unite. Un climat sporit de securitate va genera implicit mai multe investiţii în economia românească”, a scris Ciolacu, pe Facebook.El i-a felicitat pe colegii săi de partid, senatorii Robert Cazanciuc şi Ştefan Radu Oprea, pentru demersurile făcute în faţa reprezentanţilor Comisiilor de apărare şi politică externă din Congresul american, cu ocazia vizitei în SUA din această lună.