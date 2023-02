Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat, la Munchen, importanța sprijinului pentru Ucraina

Aurescu a participat, zilele trecute, în calitate de invitat special, la evenimentul dedicat provocărilor multidimensionale de securitate la Marea Neagră şi de pe Flancul Estic "The Battle for the Black Sea: Mapping the Center of Gravity for the Eastern Flank of NATO", organizat de think tank-ul românesc New Strategy Center (NSC), în cooperare cu think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA), în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC).





Discuţiile din acest format au evidenţiat importanţa Mării Negre ca punct central pe Flancul Estic al NATO.





Potrivit unui comunicat al MAE transmis redacției, în intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat ameninţările grave de securitate din regiunea Mării Negre, generate de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, precum şi presiunea exercitată asupra statelor vecine, îndeosebi Republica Moldova, inclusiv prin mijloace hibride.





Astfel, a arătat că războiul Rusiei contra Ucrainei este un război împotriva valorilor comunităţii democratice occidentale şi a parametrilor de bază ai arhitecturii de securitate euroatlantică, precum şi o încercare de recreare a sferei ruse de influenţă, precizează MAE.





Ministrul român de Externe a subliniat că aceste încercări şi respectiv viziune ale Kremlinului trebuie respinse şi contracarate cu fermitate. În acelaşi timp, sprijinul acordat Ucrainei pentru a câştiga războiul declanşat de Rusia este, de fapt, un sprijin pentru securitatea spaţiului euroatlantic şi a fiecărui stat membru al acestuia, inclusiv România, se menţionează în comunicat.





