Nicolae Ciucă: „SRI este o instituţie modernă care a învăţat să funcţioneze într-o lume a incertitudinii”

Premierul Nicolae Ciucă afirmă că Serviciul Român de Informaţii este fundamental pentru funcţionarea statului şi învăţat deja să se adapteze şi să funcţioneze într-o lume a incertitudinii şi evoluţiilor constante.„Ne aflăm într-o perioadă de dezvoltare alertă a noilor tehnologii. Cu atât mai mult astăzi (n.r. marţi), când am intrat în al doilea an al războiului de agresiune pe scară largă al Federaţiei Ruse în Ucraina, care aduce nenumărate provocări şi riscuri şi pentru România. Şi o vedem zi de zi, prin acţiunile hibride îndreptate direct şi către cetăţeni, nu numai în Republica Moldova, stat unde avem interese şi responsabilităţi speciale, ci şi aici, în România, împotriva propriilor noştri cetăţeni”, a declarat Nicolae Ciucă.Comportamentul agresiv al Federaţiei Ruse pune sub presiune valorile, interesele şi obiectivele naţionale, coeziunea noastră societală, a avertizat premierul. Acesta a arătat că ţinta predilectă atacurilor hibride vizează prestigiul şi relevanţa statului.