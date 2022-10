Primăria Cumpăna, gazda unui seminar care vizează îmbunătăţirea vieţii copiilor şi a familiilor dezorganizate

„Este firesc să fie organizată în mediul rural o asemenea conferinţă naţională cu tema «Rolul familiei în dezvoltarea şi educaţia tinerilor» pentru că nimic nu este mai important în lume, în viaţa fiecăruia dintre noi decât copilul, copil care nu numai că este cea mai fragilă fiinţă, dar în vremurile de astăzi, în vremuri tulburi, în vremuri de criză, nu trebuie să simtă aceste tristeți ale vieții. De aceea, Cumpăna, membră a Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative din România, în parteneriat cu cele trei ministere, ale Familiei, Muncii şi Educației, are ca temă în cele două zile de dezbateri care să fie propunerile legislative, care să fie modalităţile de întărire a familiei, tocmai pentru a proteja drepturile copiilor. Sunt mai ales probleme pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, unde copiii rămân poate în grija rudelor mai îndepărtate, ceea ce nu înseamnă bine pentru viitorul copilului nostru. Copilul, încă din familie, trebuie să deprindă sentimentul iubirii, al dragostei, dar şi al răspunderii şi al demnităţii. Ceea ce ne lipseşte astăzi nouă, tuturor, este că tinerii noştri nu mai au acea înţelepciune de a respecta familia. Au impresia că familia înseamnă doar o semnătură pe o bucată de hârtie, fără să aibă grijă de această familie pe care o întemeiază de bună voie şi nesiliţi de nimeni. În acelaşi timp, noi trebuie să îi îndemnăm pe tineri să se întoarcă la înţelepciunea părinţilor şi bunicilor de a respecta familia, de a respecta copiii pe care îi nasc din dragoste. La această conferinţă participă reprezentanţi din şase judeţe ale României, directori generali ai Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilor, şefi de centru, unde copiii sunt în grija statului. Peste 12 primari au confirmat prezenţa la Cumpăna”, a afirmat Mariana Gâju.



La conferinţă a fost prezent şi Toma Mareş, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative din România.





„Așa am gândit în 1989 în Elveția, la satul de copii de tineri, Pestalotzi. Am realizat în România o secțiune a Federației Internaționale, înființată în 1948 sub auspiciile UNESCO. Este o secțiune care la început părea o curiozitate pentru unii care spuneau că nu va dura. Iată că după 32 de ani suntem aici și cred că pentru noi toți este o onoare să ne aflăm într-o asemenea condiție și să ne desfășurăm activitatea timp de două zile în asemenea condiții realizate cu trudă și transpirație. Trebuie să pot - așa și-a spus doamna primar Gâju. Să aibă multă sănătate și să lase pentru multe decenii în continuare viața să acționeze în folosul acestei localități. Parcă nu mai e o comună. Așa spun unii. Dar Cumpăna este o comună. Pentru noi este o onoare că Primăria comunei Cumpăna desfășoară aici această acțiune”, a declarat Toma Mareş.





Vineri, la Cumpăna, a avut loc un seminar care a privit „Rolul familiei în dezvoltarea şi educația tinerilor“. S-a vorbit despre experienţe de bună practică în apărarea drepturilor copiilor. Organizatorii au fost Federația Internațională a Comunităților Educative din România în parteneriat cu Primăria Cumpăna şi ACoR.Aşa cum era de aşteptat, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a vorbit despre importanţa îmbunătăţirii calităţii vieţii copiilor şi a tinerilor în general.