USR solicită un nou PUZ în stațiunea Mamaia, PNL și PSD sunt împotrivă

„Nu cred că există primar în ţara asta care să fi mers mai mult la Ministerul Energiei decât am mers eu. Toate contractele Romgaz fac plata în avans. Când noi am luat cu 290 de lei kilowatul, alţii au luat cu 800. Dacă nu plătim în avans, atunci ei nu ne livrează gaz şi tragem gaz de la Transgaz, care este mai scump. Şi atunci gigacaloria creşte. Plata în avans este prevăzută într-o ordonanţă de urgenţă. Alţii în afară de Romgaz acum au preţuri mult mai mari”, a explicat Chiţac.



Pe ordinea de zi a existat un proiect pe marginea căruia s-a discutat un timp, după care consilierii au decis. Este vorba despre proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța. Înainte de a se vota acest proiect, liderul grupului USR, Dumitru Caragheorghe, a ţinut să îşi spună părerea.



„În ciuda avizelor negative din comisii, venim din nou în faţa colegilor noştri să susţinem necesitatea votării favorabile pentru acest proiect. Am asistat cu toţii în epoca Mazăre la schimonosirea acestui oraş şi a staţiunii Mamaia. Oamenii au solicitat soluţii. Acest proiect este un proiect prin care punem PUZ Mamaia în concordanţă cu legea şi reuşim să aducem soluţiile necesare”, a explicat Caragheorghe.



În ciuda faptului că USR a iniţiat acest proiect şi l-a susţinut, celelalte două partide nu au votat pozitiv, astfel că proiectul nu a fost adoptat.





Pentru Consiliul de Administraţie al CT BUS SA au fost propuşi Sorin Ţuţuianu şi Ştefan Bitoleanu, amândoi primind câte 26 de voturi pentru. De asemenea Stere Hira a fost numit în Consiliul de Administraţie al societăţii Confort Urban SRL.



Acestea au fost doar câteva dintre proiectele votate de către consilierii locali. Aşa cum ne-a obişnuit în ultimul timp, primarul Vergil Chiţac a organizat şi de această dată şedinţa ordinară prin intermediul mijloacelor online.





Aleşii locali din Constanţa au fost convocaţi de către primarul Vergil Chiţac în şedinţă ordinară, vineri, cu începere de la ora 13:00.Pe ordinea de zi s-au aflat 37 de proiecte de hotărâre, iar pe ordinea de zi suplimentară au fost trei proiecte. Acestea au fost analizate şi apoi votate de către cei 27 de consilieri prezenţi la şedinţă.La începutul şedinţei au fost aprobate mai multe procese verbale ale unor şedinţe care au avut loc luna trecută. De asemenea, s-au aprobat mai multe rapoarte asupra activităţii de administrare desfăşurate de două societăţi importante din Constanţa, Termoficare şi CT Bus S.A.Liderul grupului PSD, Costin Răsăuţeanu, a vorbit despre proiectul care vizează Termoficare.„Noi am mai avut într-o şedinţă de Consiliu Local un semnal de alarmă. Situaţia pe care municipiul Constanţa o are astăzi este una deosebită. Acele plăţi în avans pe care acei furnizori de utilităţi le solicită Termoficare trebuiesc cumva amendate, iar autoritatea locală poate să se adreseze Ministerului Energiei. Există o variantă de a evita acea plată în avans. Luăm Romgaz, care este o instituţie subordonată Ministerului Energiei, şi vedem că se solicită plata gazelor în avans. Atât CET Palas, cât şi Romgaz sunt subordonate Ministerului Energiei. Acesta ar putea, dacă se doreşte, pentru că avem un secretar de stat care este din Constanţa, ar putea să accepte plata gazelor vândute către CET Palas în aceleaşi condiţii reglementate. Există ordinul 483 din 2008 care spune clar cum se stabileşte contractul dintre furnizori şi cumpărătorii de energie termică”, a spus Răsăuţeanu.Primarul Vergil Chiţac i-a răspuns imediat acestuia.