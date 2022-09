Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, aproape de Ucraina. „Fiecare euro trimis în contul lor înseamnă victorie”

Europarlamentarul USR Nicu Ștefănuță (Renew Europe), în calitate de raportor general pentru bugetul UE pentru anul 2023, a vorbit în plenul Parlamentului cu negociatorul din partea Consiliului și cu comisarul european Johannes Hahn despre proiectul bugetului UE și despre nevoia urgentă de a revizui Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.Negocierile conduse de europarlamentarul român sunt complicate din cauza puținilor bani rămași în trezoreria europeană pentru crize și urgențe precum războiul din Ucraina, inflația, facturile mari la energie sau sprijinul necesar Republicii Moldova.„Democrația are un preț. Războiul are consecințe economice în Europa, motiv pentru care bugetul UE va ajuta IMM-urile noastre să investească în sănătate, în tinerii noștri, într-un mediu mai curat. Bugetul UE trebuie să ajute statele membre care se confruntă cu un aflux mare de migranți și trebuie să acopere investiții mai mari în apărare și mobilitate militară europeană. Dincolo de bani, trebuie să înțelegem și importanța extinderii Schengen pentru România, Bulgaria și Croația, nu numai pentru a facilita mobilitatea militară, ci și pentru a stimula economia UE cu miliarde de euro în plus. În timpul crizei energetice, UE trebuie să sprijine IMM-urile și gospodăriile. Și, desigur, prietenii noștri din Ucraina care luptă pentru libertate și democrație, dar și Republica Moldova au nevoie de sprijinul nostru financiar”, menționează Nicu Ștefănuță.Europarlamentarul Nicu Ștefănuță aduce aminte, de asemenea, despre rolul autorităților statului în grăbirea implementării fondurilor europene și a PNRR pe marile sectoare de interes strategic cum ar fi energia, sănătatea, infrastructura. Este vorba despre bani pentru reforme, care, dacă vor fi bine cheltuiți, vor aduce beneficii cetățenilor români.Eurodeputatul sibian a folosit în discursul său cuvintele președintelui Zelenski, făcând un apel către statele membre de a vedea crizele și nevoia de sprijin financiar pentru Ucraina pentru a grăbi victoria.„De ce altă criză aveți nevoie pentru a realiza că nu suntem în vremuri prudente și realiste, nu în vremuri în care trebuie să economisim niște bani pentru anii următori, ci mai degrabă în vremuri în care fiecare cent ar trebui cheltuit pentru a ne ajuta cetățenii? Când bugetul UE pe 7 ani a fost negociat în 2020, nimeni nu a văzut o pandemie, un război la granițe, inflație uriașă și prețuri mari la energie, migrație, noi aderări, iar tocmai de aceea avem nevoie de o revizuire urgentă. Acesta nu este un buget de război, ci un buget pentru afaceri ca de obicei”, a adăugat Nicu Ștefănuță, în mesajul transmis Consiliului Uniunii Europene.Bugetul anului 2023 este al treilea buget anual din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Bugetul va juca un rol important în îndeplinirea obiectivelor pe termen lung și ale priorităților politice convenite de Uniune, contribuind la redresarea economiei europene în urma pandemiei de COVID-19. Bugetul pentru anul 2023 va răspunde, de asemenea, șocurilor economice, energetice, umanitare și de securitate în urma invaziei rusești în Ucraina.Nicu Ştefănuţă a fost întotdeauna un apropiat al ucrainenilor, mai ales de când a început invazia rusă. Eurodeputatul este de părere că ţara noastră, dar mai ales Parlamentul European ar trebui să fie alături de Ucraina şi să îi ajute pe vecinii noştri să iasă din această criză în cares-au afundat.În tot acest timp, războiul din Ucraina este departe de a se fi terminat. Ruşii atacă zilnic mai multe puncte importante ale ţării, chiar dacă în ultimele zile unele trupe ruseşti au bătut în retragere. De asemenea, Nicu Ştefănuţă susţine că fiecare euro intrat în conturile Ucrainei va aduce victoria pentru toată Europa. El a mai făcut referire şi la preţul energiei, care momentan este în creştere, dar dacă Ucraina va primi ajutor financiar, acesta va scădea.Prin aceste discursuri pe care le ţine în plenul Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă demonstrează că este un adept al păcii şi se implică ori de câte ori este nevoie în problemele pe care le au ucrainenii.