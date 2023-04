Primăria Mihail Kogălniceanu a depus cererea de finanțare prin PNRR pentru dotarea tuturor unităților de învățământ cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice

Clădirea face în prezent obiectul unui proiect finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirilor publice).



Termenul de finalizare al lucrărilor de eficientizare energetică este în toamna acestui an, însă derularea acestui proiect nu interferează cu actuala solicitare de finanțare. Din cadrul Școlii Nr. 2, situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 56, toate cele trei săli de clasă destinate învățământului primar vor fi dotate cu echipamente digitale si mobilier. Lista completă a unităților de învățământ care vor fi dotate cu mobilier și echipamente digitale poate fi consultată în cele ce urmează:



Școala Nr. 3 situată pe strada Panduri nr. 2A are patru săli de clasă destinate învățământului primar, dar și un vestiar, cancelarie, cabinet metodic și un izolator



Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 „Delfinaşul” Mihail Kogălniceanu situată pe strada Călugăreni nr 20, are două săli de clasă destinate învățământului preșcolar, un vestiar, cancelarie și o cameră specială pentru centrală proprie.



Grădiniţa Cu Program Normal Nr. 2 „Piticot” Mihail Kogălniceanu situată pe strada Vasile Lupu nr. 4 are trei săli de clasă destinate învățământului preșcolar, uhn vestiar, o cancelarie și o cameră specială pentru centrală proprie.



Grădiniţa Cu Program Normal Nr. 3 “Pinocchio” situată strada Tudor Vladimirescu nr. 81 are trei săli de clasă destinate învățământului preșcolar, un vestiar, o cancelarie și o cameră specială pentru centrală proprie.



Grădinița Cu Program Normal I.A.S. Mihail Kogălniceanu, Grup social CERES are o sală de clasă destinată învățământului preșcolar, o cancelarie și un vestiar.



Grădiniţa Cu Program Normal UA Sibioara are o sală de clasă destinată învățământului preșcolar, o cancelarie și un vestiar.



Grădiniţa Cu Program Normal Palazu Mic are o sală de clasă destinată învățământului preșcolar, o cancelarie și un vestiar



Grădiniţa Cu Program Normal Piatra, situată pe strada Școlii Nr. 7 în satul Piatra are două săli de clasă destinate învățământului preșcolar și o sală de bibliotecă.



Școala Gimnazială Nr. 1 Piatra, situată pe strada Școlii Nr. 7 în satul Piatra are cinci săli de clasă, destinate învățământului primar și gimnazial, o cancelarie și un birou.



Grădiniţa cu Program Prelungit Mihail Kogălniceanu are două săli de clasă destinate învățământului preșcolar, o sală de mese, o bucătărie, un cabinet medical, un izolator, două dormitoare, o spălătorie, o cancelarie și un vestiar.

Autoritățile locale din Mihail Kogălniceanu au depus, recent, cererea de finanțare prin PNRR Componenta C15: Educație pentru proiectul care vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a tuturor unităților de învățământ de pe raza comunei.Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea competențelor digitale si asigurarea accesului la un învățământ de calitate pentru elevii și preșcolarii din comuna Mihail Kogălniceanu.Odată cu finanțarea proiectului, în cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu vor fi dotate următoarele săli:un laborator informatică dotat cu echipamente digitale si mobilier;18 săli de clas[ dotate cu echipamente digitale si mobilier;o sala de activități educaționale dotata cu echipamente digitale si mobilier;Laboratoarele de fizica-chimie si biologie dotate cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale;un cabinet multidisciplinar dotat cu materiale didactice si echipamente digitale;o sală de sport dotată cu echipamente specifice;un cabinet de consiliere si asistenta psihopedagogică dotat cu mobilier, materiale specifice si echipamente digitale;un atelier de practică (tehnologic) dotat cu echipamente de specialitate si echipamente digitale;Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu își desfășoară activitatea, în acest moment, în două corpuri de clădire (toate situate la aceeași adresă), primul corp – C1 este în proces de reabilitare termică, urmând a fi redat circuitului educațional începând cu toamna anului 2023.