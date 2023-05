Primăria Năvodari va moderniza toate şcolile din oraş cu ajutorul fondurilor europene

Primăria Năvodari a primit o veste excelentă pentru viitorul educaţiei din oraş. Administraţia locală a câştigat un proiect de 9,5 milioane de lei prin fonduri europene, pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a tuturor unităţilor de învăţământ din oraş.„Vom moderniza toate sălile de clasă (158 de clase) cu mobilier nou, dotări, aparatură şi table inteligente. Vom înfiinţa şi vom dota 5 laboratoare noi de informatică, dotate inclusiv cu echipamente digitale pentru învăţarea la distanţă. Vrem să aducem echipamente IT în fiecare clasă şi aici mă refer la table inteligente, video-proiectoare, laptopuri şi tablete. Vom înfiinţa şi vom dota integral laboratoarele de chimie, fizică şi biologie în toate şcolile din Năvodari. Vom moderniza şi vom dota de la zero 6 săli de sport şi 6 cabinete şcolare şi vom achiziţiona echipamente pentru dotarea atelierelor de practică. Astăzi (n.r. sâmbătă) am fost desemnați câștigători, urmează în perioada următoare să semnăm contractul de finanțare și să demarăm procedura de achiziție”, a declarat primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru.