Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, continuă proiectele în prag de sărbători. „Le mulţumesc tuturor pentru sprijin”

Înaintea sărbătorilor pascale administraţia locală din Năvodari lucrează de zor la cosmetizarea oraşului. În ultima săptămână, echipele primăriei, supravegheate intens de primarul Florin Chelaru, s-au aflat pe teren, acolo unde au pus la punct ultimele detalii înainte de Paște. Unul dintre obiectivele care au fost atinse de către autorităţi a fost chiar Cimitirul Ortodox din Năvodari.„Ne aflăm în Săptămâna Mare și trebuie să ne îngrijim de locurile unde cei dragi dispăruți dintre noi își dorm somnul de veci. Lucrăm la împrejmuirea Cimitirului Ortodox din Năvodari şi la amenajarea aleilor, igienizare și tăierea ierbii. Montarea gardului pentru împrejmuirea întregului Cimitir, inclusiv zona extinsă, era absolut necesară și urgentă în condițiile în care aveam multe sesizări de vandalizări și distrugeri. De asemenea, vom avea sistem de supraveghere video pentru a stopa aceste fapte. Totodată, dacă vremea va fi bună, vom începe imediat asfaltarea aleilor din cimitir astfel încât accesul să se facă în condiții civilizate.În perioada următoare vom schimba și poarta de intrare și vom înlocui gardul din zona frontală”, a declarat primarul Florin Chelaru.Totodată, edilul a vorbit şi despre un raport de activitate pe care şi l-a făcut în lunile care au trecut până în prezent din 2023. Este un raport de activitate provizoriu, dar în care sunt prezentate multe dintre proiectele pe care administraţia locală din Năvodari le are.Chelaru a ţinut să le mulţumească tuturor cetăţenilor care sunt alături de el în toate demersurile pe care le face pentru binele urbei pe care o conduce.„Raportul de activitate al primarului și al instituției pe care o conduc nu este doar o obligație legală, ci în primul rând este o formă de respect și transparență față de toți cetățenii orașului Năvodari. Așa cum v-am obișnuit cu rapoartele săptămânale de activitate, consider că este foarte important ca cetățenii să cunoască activitatea funcționarilor publici, a colegilor mei care, deși nu sunt vizibili pentru cetățeni, au un mare rol în funcționarea aparatului administrativ local. Începutul acestui an a fost unul cu multă muncă, multe proiecte foarte ample demarate care au generat și mult disconfort, dar toate investițiile sunt absolut necesare pentru dezvoltarea orașului. Fie că vorbim de modernizarea și supralărgirea Podului peste Ecluză, investițiile RAJA de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare în Năvodari și Mamaia Sat, construirea noii Școli nr.3 sau modernizarea Casei de Cultură, toate aceste proiecte sunt foarte importante pentru Năvodari, iar finalizarea lor vor aduce un real plus valoare orașului nostru. Eu le mulţumesc cetăţenilor pentru sprijinul şi încrederea lor și îi asigur că împreună cu echipa Primăriei Orașului Năvodari vom continua să muncim și să dezvoltăm proiecte pentru un oraș mai frumos și mai dezvoltat”, a transmis Florin Chelaru.