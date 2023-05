Florin Cîţu: „PSD nu a fost un partener onest faţă de PNL”

Fostul preşedinte al PNL Florin Cîţu afirmă că decizia de a face o coaliţie de guvernare alături de PSD a fost impusă Partidului Naţional Liberal, el admiţând că partidul, la rândul său, a validat, prin vot, alianţa cu social-democraţii. Cîţu este de părere că o coaliţie de dreapta ar fi alternativa actualei alianţe pe care PNL o are cu PSD. El spune că PNL, USR dar şi unii dintre liberalii care au părăsit partidul s-ar putea reuni pentru a guverna din nou.Florin Cîţu afirmă că, în şedinţa de săptămâna aceasta a Biroului Politic Naţional al PNL a cerut realizarea unei evaluări să se vadă dacă PSD-ul a fost un partener onest.„Înainte de a merge mai departe cu acest protocol am zis: haideţi să facem o evaluare, să vedem dacă PSD-ul a fost un partener onest, transparent pe care am avut-o în această relaţie pe care am avut-o guvernamentală. Ştim că nu era uşor, dar haideţi să vedem dacă s-a ţinut de cuvânt! Toţi indicatorii arată clar că viaţa românilor s-a înrăutăţit în această perioadă, Partidul Naţional nu a câştigat nimic, ba mai rău, a pierdut din puncte şi în plus PSD faţă de PNL nu a fost un partener onest”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă.Acesta a precizat că decizia de a face coaliţie de guvernare alături de PSD a fost impusă liberalilor, dar votată în partid. El a refuzat să dea detalii pe acest subiect, spunând că nu vrea să vorbească despre discuţii pe care le-a avut în privat, subliniind că până la urmă, partidul a avut un vot şi a decis.„Nu eu am adus PSD la guvernare, dar eram preşedintele Partidului Naţional Liberal. A fost o decizie a Partidului Naţional Liberal, a fost o decizie impusă Partidului Naţional Liberal, votată şi apoi s-a mers mai departe”, a mai declarat Cîţu.