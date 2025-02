Primarul din Corbu, preocupat să investească în lucrări stringente pentru comună

Primarul comunei Corbu, Vasile Lumînare, se află la cel de-al doilea mandat şi continuă proiectele pe care le-a implementat şi care trebuie duse la bun sfârşit.Vasile Lumînare investeşte în proiecte pentru viitorul copiilor, dar şi în proiecte care ţin de asfaltare sau de iluminatul public stradal.„Pentru copiii din comună, avem un PUZ în lucru, unde este terenul de fotbal din localitate, și unde vrem să facem o bază sportivă. Am depus în acest sens și un proiect la Compania Națională de Investiții. Odată cu înființarea acestei baze sportive, vom face și un club al comunei.De asemenea, îmi doresc să mă apropii de 100% la asfaltare în toate satele comunei, Corbu, Vadu și Luminița. În acest sens, am pregătit un proiect pentru a-l depune spre finanțare, pentru asfaltarea a încă 10 kilometri de drumuri. Așteptăm deschiderea unei linii de finanțare și sperăm ca anul viitor să ne apucăm de lucru.Pentru acest an voi prinde în bugetul local asfaltarea a încă doi kilometri și jumătate de drumuri. Vorbim despre strada Lăstunului, Prelungirea Lăstunului, dar nu numai, străzi pe care s-au făcut lucrări de extindere a rețelei de apă și canalizare și care au nevoie de asfaltare. Acesta este obiectivul nostru.Vrem să aplicăm pentru un nou proiect pentru modernizarea iluminatului public din Vadu și Luminița, dar și pentru bucățile rămase în restul comunei care nu au fost acoperite de proiectele aflate în derulare la acest moment”, a declarat Vasile Lumînare.Una dintre problemele despre care se vorbeşte în comuna Corbu, dar mai ales în satele care aparţin de aceasta, este reţeaua de canalizare. Totodată, Vasile Lumînare a atins şi problema câinilor fără stăpâni care au băgat frica în cetăţenii din localitate.„Avem și probleme legate de câinii fără stăpân. Am stat fără contract cu o firmă specializată care să se ocupe de câini, acum avem un contract, dar care a fost atacat în instanță și suntem din nou blocați. Chiar am avut zilele trecute o problemă, un copil a fost mușcat pe stradă de maidanezi. Noi nu putem interveni pentru că nu avem buget pentru a plăti o parte din facturi și pentru ca firma să poată veni să strângă câinii. Eu cred că sunt câini aduși din alte părți, din alte localități, dar nu avem probe. Ne trezim de la o zi la alta cu alți câini care vin chiar și pe străzi. Costurile sunt foarte mari pentru prinderea acestora, iar procedurile sunt greoaie. În Corbu avem canalizare pe o suprafață de aproximativ 60%, dar în Vadu și Luminița nu avem deloc. Aici ar trebui să fie proiect RAJA. Vom vedea pe viitorul exercițiu financiar dacă va fi cuprinsă și zona noastră. Am înțeles că vor fi fonduri pe AFM în acest sens, la care putem aplica și noi, ca primării. Dacă se vor deschide pentru UAT-uri, cu siguranță vom aplica pentru a obține finanțarea și mai apoi să predăm proiectul către RAJA, singurii autorizați să furnizeze apă potabilă și servicii de canalizare”, a mai spus Vasile Lumînare.