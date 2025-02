Primarul din Gârliciu vrea să ofere terenuri cât mai multor tineri

Aflată la cel de-al doilea mandat, Anica Tufă, primarul comunei Gârliciu, încearcă să continue proiectele pe care le-a început în primii patru ani.Anica Tufă pune foarte mare accent pe viitorul tinerilor, care, într-adevăr, nu mai sunt foarte mulţi în Gârliciu, însă unii dintre aceştia aleg să se întoarcă în locul natal după ce şi-au creat un viitor în alt oraş, judeţ sau chiar altă ţară.„Mi-am propus să identific toate terenurile intravilane, pentru a le oferi cu titlu gratuit tinerilor pentru a-și construi locuințe.Am vrut să vin în sprijinul lor cu terenul, pentru că nu este deloc ușor să-și achiziționeze unul. Poate mai întinerim cumva satul, întrucât este foarte îmbătrânit, peste 60% dintre locuitorii comunei noastre sunt pensionari.Tot ce am teren intravilan intabulat pe comună, peste tot în sat, și unde nu avem proprietari, le dăm tinerilor, dar mai întâi trebuie să facem studiul de oportunitate. Avem solicitări pentru loturi de case. Este o bucurie pentru mine să văd că copii de 20 de ani care au plecat pe unde au putut, și-au strâns un bănuț și își construiesc case cu mânuțele lor la noi, în sat. Mă bucur grozav, sunt copii din familii cu mai puţine posibilităţi materiale, iar asta mă obligă, într-un fel, să fac şi eu cât pot de mult pentru ei.Totodată, au mai rămas de asfaltat cinci kilometri. Pentru acești cinci kilometri am pregătit deja proiectul tehnic, suntem la faza de obținere a avizelor, avem lotul 2 pregătit, sper să se deschidă programul Anghel Saligny 2 și să depun proiectul spre finanțare. De asemenea, am depus la Administrația Fondului de Mediu deja două proiecte: unul pentru modernizarea sistemului de iluminat public stradal și altul pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Dumitru Gavrilescu”, a declarat Anica Tufă.Primarul are o legătură strânsă cu oamenii din comuna pe care o administrează.„Aș vrea să îi asigur în continuare pe cetăţenii din comuna noastră că o să lucrez cu aceeași pasiune și dedicare pentru a aduce cât mai multe beneficii gârlicenilor și pentru a face din comunitatea noastră una dintre cele mai frumoase și prospere comune din județul Constanța.Îi invit și pe ei să fie alături de mine, să vină cu idei, cu propuneri, să ne unim eforturile pentru că Gârliciu nu este doar comuna mea, este comuna noastră. De noi depinde să ne simțim cu adevărat acasă și dacă este a noastră, noi toți, doar împreună, vom reuși să facem ceva”, a mai spus primarul.Legat de restructurări, Anica Tufă a povestit că nu se pune problema ca angajaţi ai primăriei să fie daţi afară.„Noi nu avem o legătură strânsă cu oraşul Constanţa. Noi suntem izolați, iar dacă omul pleacă să și ia o adeverință sau să se intereseze de impozite sau orice altceva, i-ar fi extrem de greu să facă lucrul acesta.Din punctul meu de vedere, oamenii care sunt la mine în sat, bătrânii, ne-au construit o țară și noi avem obligația morală să le asigurăm un trai decent, până la capăt”, a concluzionat Anica Tufă.