Peste 180.800 de constănţeni trăiesc ca în epoca de piatră, fără sisteme de canalizare

„Dacă ne racordăm la canalizare, este nevoie de bani, să faci o baie, o bucătărie, o instalație de canalizare. În acelaşi timp, suntem conştienţi că trebuie făcut un pas spre civilizaţie”, ne-a declarat un cetăţean din comuna Gârliciu din Constanţa. Ce se întâmplă aici, la acest moment? Primarul Anica Tufă a declarat pentru „Cuget Liber” că la ei se aşteaptă recepţia lucrărilor la sistemele de canalizare. „Lucrările s-au finalizat. Noi am plătit din luna decembrie 2022 către ENEL ce le datoram pentru căsuţa aferentă staţiei de epurare şi nici până la momentul acesta nu şi-au onorat sarcina. Am tot avut probleme cu canalizarea, şi pentru că nu am primit un aviz. Apoi, s-au plătit 35.000 lei pentru staţia de epurare, după aceea, încă 5.000 de lei la ENEL, dar nu au mai venit. Oamenii îşi doresc să aibă alte condiţii. Între timp, s-au făcut fose septice, închiriem maşina de la Hârşova, de la Dăeni, pentru vidanjă”, a precizat aceasta.





La Saraiu, în schimb, canalizarea este un subiect sensibil. Aici, încă se așteaptă înființarea sistemului de canalizare. „În primul rând, noi avem nevoie de străzi, de canale de intercepţie a apei, pentru că ne inundăm periodic. Deci, avem alte urgenţe. Din 2015, anual sau la fiecare doi ani avem inundaţii. În 25 iunie, am avut iar. Trăim într-o eră a viselor acum…Suntem descurajaţi de timpurile în care trăim. Eu de promisiuni m-am săturat. Mi-am făcut stagiul promisiunilor în trei mandate şi nu mai vreau promisiuni, ci certitudini, iar pe acestea nu le putem avea decât atunci când există sursa de finanţare şi obiectivul îndeplinit. În ceea ce priveşte racordarea la sistemul de canalizare, vă voi putea spune mai multe când îl vom avea”, ne-a declarat edilul Dorinela Irimia.





În concluzie, canalizările şi toaleta în casă reprezintă încă un vis pentru unii români care locuiesc în mediul rural. În aceste condiţii, oamenii continuă să se spele la lighean, apa menajeră o aruncă în grădină şi uite-aşa, se descurcă fiecare cum poate.

Potrivit specialiştilor Direcţiei de Statistică, în judeţul Constanţa, la capitolul sisteme de canalizare, în 2022, avem 475.167 persoane beneficiare, 474.699 fiind cu sisteme cu epurare, iar 468 cu sisteme fără epurare, asta la un total de 656.004 persoane. Deci, la un simplu calcul reiese că 180.837 persoane trăiesc ca-n epoca de piatră. Este trist să constatăm că, în anul 2023, unii oameni nu beneficiază de un minim de confort şi se chinuiesc ca pe vremea bunicilor sau străbunicilor noştri, cu wc-uri în curte, la care, fie vremea rea sau bună, trebuie obligatoriu să mergi. Dacă vorbim de canalizarea apei menajere, respectiv colectarea apei menajere, epurare și tratarea ei în stații speciale, aceasta este o dorinţă firească, dacă ar fi să ne raportăm la anul în care ne aflăm. Desigur, sunt şi localităţi fără probleme. În prezent, în judeţul nostru sunt o mulțime de sisteme de canalizare, inclusiv în mediul rural. Și, da, sunt destul de multe zone în care s-au făcut multe investiții și există sisteme de canalizare. Din păcate, la ţară, sunt şi mulţi cetățeni care nu au puterea economică de a folosi acest serviciu. De ce?