Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, despre noile sale proiecte: "Sper ca toate eforturile noastre să se observe"

Localitatea Saraiu este una dintre cele mai cochete din judeţul Constanţa şi acest lucru a fost posibil datorită administraţiei locale din comună. Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, care se află la cel de-al doilea mandat, are mai multe proiecte în vedere, pe care vrea să le implementeze şi apoi să le finalizeze.„Unul dintre proiectele importante pe care le avem este asfaltarea localităţii Saraiu pe o rază de 17,5 kilometri. Prin intermediul Companiei Naționale de Investiții vrem să construim un cămin cultural în localitatea Dulgheru. De asemenea, vrem să construim o sală de sport în Dulgheru, tot prin CNI. Din bugetul local vrem să construim două case mortuare. Una va fi în localitatea Dulgheru şi cealaltă în Saraiu. Totodată, vom construi un cămin de intercepţie a apelor fluviale în Saraiu. Vrem să amenajăm şi trotuare, în Saraiu, dar şi în Dulgheru, pentru că lipsesc şi locuitorii au nevoie de ele. Cam acestea ar fi proiectele pe care le avem în vedere. Sper să reuşim să le ducem cu bine la bun sfârşit şi să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul din localitatea Saraiu, Dorinela Irimia.În ceea ce privește Fondul de Rezervă de la Stat, acesta nu le-a adus prea mari bucurii celor din Saraiu. În acest context, Dorinela Irimia a mărturisit, pentru „Cuget Liber”, faptul că banii alocaţi au fost foarte puţini şi a reuşit cu greu să se descurce în ceea ce priveşte proiectele pe care le-a implementat în Saraiu.„Atunci când s-au împărţit banii din Fondul de Rezervă, nouă ni s-au repartizat nişte sume foarte mici. Am primit o dată 20.000 de lei şi a doua oară 50.000 de lei. A fost o perioadă foarte grea. Sper ca anul acesta să se respecte o altă formulă la distribuirea banilor. În consiliul local nu s-a schimbat nimic. Avem majoritate. Avem un număr de nouă consilieri. Unul este USR, unul PNL şi șapte PSD. Nu am avut probleme niciodată cu consiliul local. Chiar dacă cei doi consilieri sunt de la alte partide, pentru ei primează dezvoltarea localităţii Saraiu. Eu mă străduiesc să fac tot ce îmi stă în putinţă. Sper ca toate eforturile să se observe, pentru că, de obicei, cuvintele fără fapte sunt fără efect şi atunci cred eu că locuitorii din Saraiu evaluează corect lucrurile”, a adăugat Dorinela Irimia, adăugând că nu ştie dacă va mai candida la alegerile locale din 2024. Tot ceea ce vrea edilul din Saraiu este să fie linişte şi pace.„Momentan nu am luat vreo decizie în acest sens. Nu ştiu dacă voi continua să mai candidez. Mi-am propus să pot să implementez şi să finalizez aceste proiecte care sunt începute şi pentru care am depus mult suflet şi efort. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne ţină sănătoşi, să fie pace şi linişte, pentru că acest lucru este foarte important. Trăim nişte vremuri tulburi şi nu ştim ce surprize ne poate aduce ziua de mâine”, a concluzionat Dorinela Irimia.