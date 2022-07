Salariul minim se va majora din ianuarie! Anunțul făcut de ministrul Muncii

„Trebuie să găsim o soluție de majorare a salariului pentru că situația este extrem de complicată. Până la sfârșitul anului mi-am propus să am această discuție cu partenerii sociali astfel încât de la 1 ianuarie să intre în vigoare, dacă găsim o soluție să fie o majorare a salariului minim”, a declarat Marius Budăi, luni, la un post TV.



În decursul anului 2021, în România s-au făcut mai multe modificări asupra salariului minim pe economie. Vorbim despre valoarea minimă brută oferită lunar salariaților.



Conform Ministerului Muncii și Protecției Sociale, între 13 ianuarie si 31 decembrie 2021, salariul minim pe economie a fost stabilit in valoare de 2.300 RON lunar (Actul normativ HG nr. 4/2021).



Lucrurile stau diferit pentru salariatii cu studii superioare si care au vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare. In aceste conditii, salariul minim pe economie se mentine acelasi de la inceputul anului: 2.350 RON lunar ( Actul normartiv HG nr. 4/2021).





Românii vor avea salariul minim majorat din ianuarie! Este anunțul făcut de ministrul Muncii, Marius Budăi. Guvernul va începe în perioada următoare discuțiile cu mediul de afaceri pentru creșterea salariului. Mai mult, ministrul Muncii a spus că majorarea se va face chiar din prima zi a anului viitor, potrivit Realitatea.net