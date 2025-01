Senatorul Felix Stroe sugerează că ar fi mai bine ca Iohannis să demisioneze

Senatorul constănțean Felix Stroe susține că, la acest moment, nu este oportună o acțiune de suspendare a președintelui Klaus Iohannis ținând cont că țara are nevoie de bani iar un eventual referendum ar implica costuri neașteptate. În schimb, parlamentarul constănțean lasă de înțeles că ar fi mult mai bine pentru toată lumea ca Iohannis să demisioneze.„Într-o perioadă a anului extrem de grea și încărcată, în care guvernul finalizează proiectul de buget și stabilește ultimele detalii pentru alegerile prezidențiale, unii au o grămadă de treabă, în a mima opoziția și postura de Gică Contra! În fapt, AUR încearcă să câștige capital electoral prin demersuri populiste pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Dar oare aceasta este soluția? Suspendarea ar aduce cheltuieli inutile cu un referendum, chiar înainte de alegerile prezidențiale din mai!?Oare nu ar fi mai bine ca Iohannis să renunțe la funcție singur, evitând astfel favorizarea extremiștilor și păstrând calendarul electoral intact?În plus, acuzațiile vechi privind legătura lui Iohannis cu Securitatea comunistă revin în discuție. Fără dovezi clare, rămân doar speculații. Eu am fost victima unei asemenea manipulări grosolane! Ca și în cazul meu, CNSAS poate clarifica aceste aspecte, dar până atunci, să ne concentrăm pe fapte concrete!”, a transmis senatorul Felix Stroe.