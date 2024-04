Social-democratul Cătălin Grasa: "Constanța e un județ mare, cu probleme specifice, dar pentru care există soluții"

-Vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc succes în alegeri!



-Vă mulțumesc și eu!





- Într-adevăr, sunt membru PSD din 2003. Consider că am acumulat destulă experiență pentru a putea face ceva pentru județul Constanța. Sunt un om de echipă și alături de mine sunt specialiști, împreună cu care elaborez deja soluții concrete și proiecte.- Desigur. În primul rând și experiența managerială, mai ales la conducerea unui mare spital... Desigur că în primul rând am soluții pentru sistemul de sănătate. Dar și pentru cultură, învățământ, agricultură, industrie – atât cât sunt atribuțiile unui președinte de consiliu județean. Constanța e un județ mare, cu probleme specifice, dar pentru care există soluții. În ultima vreme, cei din administrația locală parcă s-au resemnat. Să ridicăm județul la nivelul altora – Brașov, Timișoara...- Noi suntem Dobrogea! E un potențial imens, care trebuie exploatat, împreună cu colegii din județul Tulcea, integrat. Se pot face lucruri spectaculoase, care să pună aceste două județe împreună pe un loc fruntaș. Și mai am o idee originală: județul Constanța nu are un singur litoral, ci... DOUĂ! De la Ostrov la Hârșova, este un „litoral” complet neexploatat, pe care se pot crea spații de cazare – desigur, nu hoteluri cu patru etaje! –, unități de alimentație publică pescărești, spații de agrement nautic și pescuit sportiv și așa mai departe...- Am demonstrat că se poate! O clădire dată de Primăria Năvodari, upgradată. Un spital de 200-300 de paturi ar fi ideal. Avem structura necesară în teritoriu, avem spitale, centre de permanență. Nu mai trebuie să urcăm oamenii în ambulanțe, să-i aducem la Constanța! Sănătatea nu are culoare politică!- Așa e. Accesul în Deltă, de exemplu, se face mai multe luni... La Constanța, de ce nu putem face mai mult în extrasezon? Marea e frumoasă în fiecare zi... Avem cramele, bucătăria minorităților, ar trebui să avem agro-turism puternic, comparabil cu Transilvania. Avem sate frumoase, peisaje... Să avem ghizi locali, care să plimbe grupurile de turiști prin tot județul! Poate și aeroportul Mihail Kogălniceanu ar trebui dezvoltat, să avem curse interne pe toată durata anului. Chiar și externe, nu numai vara. Mai sunt navele de pasageri, în special de pe Dunăre – ce au de făcut la Constanța?! Pleacă la București, în Deltă sau chiar în Ardeal sau mănăstirile din Moldova. Avem în Dobrogea mănăstiri superbe. Nu e în regulă... Turcii fac turism din orice piatră veche... Și mulți alții, din Europa. Avem cetăți antice, clădiri vechi, istorice...- Dar de ce nu are? E o problemă. Parcurile logistice sunt cea mai răspândită tendință. E nevoie de facilități, taxe speciale, sprijin birocratic, urgentarea autorizațiilor. Rețeaua de infrastructură e satisfăcătoare. Asta înseamnă o notă mică, în special accesul spre sudul județului, spre Mangalia. Și în domeniul apă-canal și gaze mai e mult de făcut în mediul rural. Ne-am obișnuit să ne mulțumim cu puțin? E nevoie de proiecte de anvergură și la țară!- Mai mult decât domeniul sezonier turistic! Apariția unei zone industriale mari ar putea crea locuri de muncă. Facultatea de medicină creează medici, care au început să rămână – cei mai buni rezidenți – în jurul nostru, în echipele noastre. Și pentru nivelul mediu de educație trebuie create mai multe oportunități!