Stelian Gheorghe continuă dezvoltarea comunei Topraisar. „Trebuie să căutăm soluţiile cele mai bune”

Primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe, merge înainte cu proiectele pe care le are în implementare. Acesta se află la cel de-al şaptelea mandat, ceea ce denotă că oamenii din comună îl apreciază. Social democratul a vorbit pentru Cuget Liber despre unele proiecte pe care le are în implementare cum ar fi renovarea căminului cultural sau construirea unui parc fotovoltaic.„Proiectele noastre nu au culoare politicã, continuãm dezvoltarea comunei noastre. Am foarte multe proiecte în implementare pe PNRR. Ne ocupăm de renovarea căminului cultural, de reabilitarea liceului. Apoi ne îndreptăm către şcoala de la Moviliţa, unde trebuie să apară ordinul de începere al lucrărilor. Mai vrem să facem o centrală fotovoltaică de 250 Kw. Am semnat deja contractul pentru aceasta. Mai vorbim apoi despre o platformă de gunoi de grajd şi despre proiectul cu reţeaua de gaze. Trebuie să căutăm soluţiile cele mai bune pentru a implementa această reţea de gaze pentru că suntem cam departe de zonele unde există deja conducte. Sã ne ajute Dumnezeu sã avem un mandat bun, atât îmi doresc”, a declarat Stelian Gheorghe.Totodată, primarul îşi îndreaptă atenţia şi către asfaltarea drumurilor din localitate.„Am în vedere şi asfaltarea drumurilor pentru că acesta este un capitol deosebit de important. Mă refer în special la drumul dintre Moviliţa şi Potârnichea. Acolo lucrurile nu sunt încă în regulă şi vreau să rezolvăm acest aspect. De asemenea, mai am în vedere două proiecte pe carele-am depus deja pentru iluminatul stradal. La reţeaua de gaze ne aflăm în faza studiului de fezabilitate. Suntem mai exact în faza concesionării serviciului. Totodată am predat un teren către CNI pentru construirea unei săli de sport. Şansele de dezvoltare a comunei sunt proiectele pe care le implementăm prin fonduri europene sau prin PNRR. Terenuri avem destule, preţurile sunt accesibile şi cei care vor să se mute la ţară vin la noi. Vin oameni şi din celelalte sate. Acum mă mai gândesc şi la un proiect de extindere cu canalizare. Am făcut aproape toată infrastructura ca la carte şi este normal ca oamenii să vină la noi”, a mai explicat primarul.Chiar dacă se află la cel de-al şaptelea mandat, Stelian Gheorghe nu crede că este prea iubit de către locuitorii din Topraisar pentru că la alegerile locale a câştigat, însă cu un scor destul de mic.„Nu cred că sunt un primar iubit pentru că am avut un scor de doar 45% la alegeri, dar au fost multe partide. Şi-au făcut toţi campanie serioasă. Cel care a terminat pe locul al doilea a avut 28%, dar nici nu mai contează. A intrat în Consiliul Local şi un reprezentant al S.O.S. Asta este. Una peste alta, este foarte bine. Am şapte consilieri locali din 15. Îmi trebuia şi al 8-lea pentru a obţine majoritatea. Oricum nu contează. Nici data trecută nu am avut majoritate şi am colaborat cu cine a trebuit. Cine a vrut să participe a făcut-o. Eu nu mă duc în Consiliul Local cu bazaconii”, a concluzionat Stelian Gheorghe.